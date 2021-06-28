Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Мариуполь» подписал двух хоккеистов «Белого Барса», а также продлил лучшего бомбардира

Солидное усиление для «чаек» и очередные потери в составе белоцерковцев
Хоккей УХЛ
21:29
«Мариуполь» подписал двух хоккеистов «Белого Барса», а также продлил лучшего бомбардира
Роман Благой / Фото: УХЛ

«Мариуполь» подписал Сергея Бабинца и Романа Благого, сообщает пресс-служба «чаек».

В предыдущем сезоне оба форварда защищали цвета «Белого Барса» и своими результативными действиями помогли белоцерковцам выйти в плей-офф. Так, Благой в регулярном чемпионате УХЛ отметился 21-м голом и 17-ю ассистам, Бабинец же записал в свой актив 22 результативных действия (10+12), хотя и пропустил половину «регулярки» из-за травмы.

Ранее «Донбасс» подписал форварда Дмитрия Даниленко. Таким образом, «Белый Барс» потерял все первое звено образца прошлого сезона.


Также «Мариуполь» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром Владимиром Чердаком, который в 27 матчах прошлого сезона набрал 24 очка (10+14). Сразу после переподписания соглашения форвард выразил надежду, что в новом розыгрыше УХЛ результаты команды пойдут вверх:

«От «Мариуполя» все будут ждать результатов намного лучше, чем в прошлом сезоне. Обкатку прошли ,пора достигать результатов. Уверен ,что у нас будет сплоченный и дружный коллектив. И мы не будем довольствоваться малым, а будем достигать победы игра за игрой».

Напомним, в прошлом сезоне «Мариуполь» вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил серию будущему финалисту «Соколу».

Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ.



Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

ХК Мариуполь Владимир Чердак Сергей Бабинец Роман Благой

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Один из лучших вратарей УХЛ сменил клуб. Короваев подписал контракт с «Мариуполем»
Один из лучших вратарей УХЛ сменил клуб. Короваев подписал контракт с «Мариуполем»
Хоккей УХЛ
26 июня 10:14
Фонд Бориса Колесникова открыл первый в Украине летний детский лагерь на льду
Фонд Бориса Колесникова открыл первый в Украине летний детский лагерь на льду
Хоккей УХЛ
2 июня 10:34

Новости: Хоккей

«Мариуполь» подписал двух хоккеистов «Белого Барса», а также продлил лучшего бомбардира
«Мариуполь» подписал двух хоккеистов «Белого Барса», а также продлил лучшего бомбардира
УХЛ
21:29
Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ. Обновляется
Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ. Обновляется
УХЛ
20:43
У одного из лидеров «Бостона» умер ребенок
У одного из лидеров «Бостона» умер ребенок
НХЛ
11:36
Главный тренер «Тампы» возглавит Канаду на Олимпийских играх
Главный тренер «Тампы» возглавит Канаду на Олимпийских играх
Пекин-2022
08:37
Польское издание сообщило, что ряд украинских клубов заинтересованы в участии в международной лиге
Польское издание сообщило, что ряд украинских клубов заинтересованы в участии в международной лиге
Хоккей в Европе
27 июня 18:00
Один из лучших вратарей УХЛ сменил клуб. Короваев подписал контракт с «Мариуполем»
Один из лучших вратарей УХЛ сменил клуб. Короваев подписал контракт с «Мариуполем»
УХЛ
26 июня 10:14
Календарь матчей финальной серии Кубка Стэнли
Календарь матчей финальной серии Кубка Стэнли
НХЛ
26 июня 09:51
«Тампа» огорчила «Айлендерс» в 7-м матче серии и вышла в финал Кубка Стэнли
«Тампа» огорчила «Айлендерс» в 7-м матче серии и вышла в финал Кубка Стэнли
НХЛ
26 июня 07:37
Даниленко: «Каждый соперник в группе «Донбасса» достоин играть в Лиге чемпионов»
Даниленко: «Каждый соперник в группе «Донбасса» достоин играть в Лиге чемпионов»
УХЛ
25 июня 15:47
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
15
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
14:11
3
Все новости