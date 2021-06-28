«Мариуполь» подписал двух хоккеистов «Белого Барса», а также продлил лучшего бомбардира

Солидное усиление для «чаек» и очередные потери в составе белоцерковцев

Роман Благой / Фото: УХЛ

«Мариуполь» подписал Сергея Бабинца и Романа Благого, сообщает пресс-служба «чаек».

В предыдущем сезоне оба форварда защищали цвета «Белого Барса» и своими результативными действиями помогли белоцерковцам выйти в плей-офф. Так, Благой в регулярном чемпионате УХЛ отметился 21-м голом и 17-ю ассистам, Бабинец же записал в свой актив 22 результативных действия (10+12), хотя и пропустил половину «регулярки» из-за травмы.

Ранее «Донбасс» подписал форварда Дмитрия Даниленко. Таким образом, «Белый Барс» потерял все первое звено образца прошлого сезона.





Также «Мариуполь» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром Владимиром Чердаком, который в 27 матчах прошлого сезона набрал 24 очка (10+14). Сразу после переподписания соглашения форвард выразил надежду, что в новом розыгрыше УХЛ результаты команды пойдут вверх:

«От «Мариуполя» все будут ждать результатов намного лучше, чем в прошлом сезоне. Обкатку прошли ,пора достигать результатов. Уверен ,что у нас будет сплоченный и дружный коллектив. И мы не будем довольствоваться малым, а будем достигать победы игра за игрой».

Напомним, в прошлом сезоне «Мариуполь» вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил серию будущему финалисту «Соколу».

Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ.