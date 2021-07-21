«Мариуполь» подписал защитника «Сокола» и лучшего снайпера «Темиртау»

Состав «стальных чаек» пополнили два игрока

Владислав Лысенко / Фото: uhl.ua

Новичками «Мариуполя» защитник Владиславом Лысенко и форвард Евгений Лызин.



Прошлый сезон Лысенко начинал в жлобинском «Металлурге» – 14 матчей, 0+2, показатель полезности -1, а завершил в киевском «Соколе», с которым стал вице-чемпионом Украины – 27 матчей, 3 (2+1) очка при показателе полезности -2. Ранее защитник выступал в КХЛ за «Витязь» и «Адмирал» (5 матчей, 0 очков), в ВХЛ (173 матча, 27 очков) и Азиатской Лиге (42 матча, 10 очков).

Воспитанник «Ак Барса» Лызин прошедший сезон провел в Казахстане, выступая за «Темиртау». В 54 матчах набрал 36 (18+18) очков и стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате. Также Евгений выступал в МХЛ и ВХЛ.

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