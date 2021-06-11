Мэр Риги – о замене флага Беларуси на ЧМ-2021: «Это была реакция на международный бандитский поступок режима»

Мартиньш Стакис / фото - Battlenews

Мэр Риги Мартиньш Стакис поделился мнением о замене флага Беларуси на чемпионате мира по хоккею в Латвии. Акция политика стала политической акцией против деятельности Александра Лукашенко. Слова Стакиса приводит LSM.lv.

Эта акция не была спонтанной. Я ее согласовал с министерством, со своими коллегами в коалиции, своими заместителями. Они знали, что будет такая акция.

Флаги, которые в городе, это декорация. Так же, как, например, декорация к Рождеству. И Рига может принимать решения, какие декорации будут во время каких-то праздников, а каких не будет, это не официальный протокол, где вешать флаг.

Многие были удивлены такой реакцией. Это говорит только о том, что для этого режима это было, скажем так, очень болезненно. Они чувствовали, что в мире уже настало такое равнодушие, и вдруг опять поднялась вторая волна. Я думаю, равнодушие — это как раз то, чего они ожидали, что реакция Евросоюза будет никакой. Но все получилось иначе».