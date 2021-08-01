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Микульчик: «Донбасс» ставит самые высокие цели, поэтому будем уверенно идти вперед и их добиваться»

Главный тренер чемпиона Украины рассказал о подготовке к новому сезону
Хоккей УХЛ
15:02
Микульчик: «Донбасс» ставит самые высокие цели, поэтому будем уверенно идти вперед и их добиваться»
Фото: пресс-служба «Донбасса»

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик рассказал о подготовке команды к новому сезону. Слова наставника приводит пресс-служба дончан.

Как прошло Ваше первое чемпионское лето?

Летом особенно отдыхать не получалось. Много вопросов было по селекции перед стартом сезона, много было общения с агентами, потому что хотелось провести работу очень тщательно. Сейчас мы не останавливаемся и продолжаем процесс формирования состава. Надеюсь, у нас все получится и основную команду пополнит еще ряд исполнителей.

Получилось немного с семьей отдохнуть, но все это не прекращая работы.


Как оцените физическое состояние игроков перед стартом сборов?

Тут все как всегда, хотелось бы лучше. Видно, что ребята работали летом, но не в том объеме, как мне бы хотелось. Первые тренировки показали, что нам нужно набирать форму и много работать.

Какие основные задачи ставите перед командой на сборы?

В первую очередь, не навредить и не получить травмы. Мы работаем, но стараемся дозировать нагрузку, чтобы не было повреждений.

Будем готовиться очень серьезно, потому что впереди у нас ответственные игры, нужно все четко продумать и отработать.


Как будут проходить сборы?

Мы работаем в двухразовом режиме. Пока нет льда, у нас проходят тренировки в тренажерном зале и стадион – беговые дорожки, футбол. А затем также сохраним структуру двухразовых тренировок в день, только добавится лед.

В составе «Донбасса» произошли значительные изменения. По Вашему плану, как изменится игра дончан в следующем сезоне?

Изменения произошли, но будем также работать, будем играть активно, чтобы наши матчи были интересны для зрителей и приносили нам тот результат, который нужен.

Мы чемпионы и будем это отстаивать. Как всегда, «Донбасс» ставит самые высокие цели, поэтому будем уверенно идти вперед и их добиваться.


Команда вынуждена была сменить домашнюю арену перед стартом сезона…

Сложно, когда две профессиональные команды работают на одной ледовой арене. В первую очередь, со стороны тренировочного времени. Но будем выходить из этой ситуации, не в первый раз.

В новом сезоне «Донбасс» станет первой украинским клубом, который выступит в Лиге чемпионов. Лучший бомбардир дончан считает, что у чемпиона Украины хорошие шансы на выход из группы.

Напомним, «Донбасс» будет проводить домашние матчи в Краматорске.


Сергей Остапенко
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