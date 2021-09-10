Микульчик: «У нас не работает большинство»

Главный тренер «Донбасса» прокомментировал матч с «Руаном»

Павел Микульчик / фото - hcdonbass.com

Главный тренер хоккейного клуба «Донбасс» Павел Микульчик прокомментировал поражение донецкого клуба от французского «Руана».

Первый период закончили в нашу пользу, смогли завладеть психологическим преимуществом. Что во втором пошло не так?

«Во втором пошли наши ошибки – шайба не выводилась из зоны. Два момента, два раза нас наказали сразу. Нужно было сыграть попроще, понадежнее – просто вывести шайбу в среднюю зону, но игроки не смогли, поэтому нас сразу же наказали. В принципе ничего сверхъестественного».

Вчера на тренировке Вы сказал, что наша больная точка это большинство/меньшинство. Можно ли сказать, что сегодня с этим были существенные проблемы?

«Проблема продолжается. Пока не работает у нас большинство. Меньшинство более-менее нормально. Много выстояли сегодня, ребята хорошо отработали. Нужно работать. Мало времени было конкретно над этим компонентом поработать, поэтому будем каждый день только добавлять. Надеюсь в следующих играх у нас что-то получится».

Чего в конце не хватило, чтобы дожать соперника? Может противник как-то перестроился?

«Не то чтобы противник перестроился. Опять же наше больное место – где-то хотим улучшить ситуацию, лишнюю передачу ищем. В этой игре то же самое: много красивых комбинаций, но в итоге дело не доходило до броска. Нужно с такими командами сыграть попроще – где-то бросить, где-то добить. То же самое, что и они сделали. Ничего сверхъестественного. Нужно просто работать по заданию от простого».

Как настроение команды сейчас?

«Настроение всегда недовольное. Конечно – проиграли. У кого будет хорошее настроение? Не очень хорошее настроение. Но такие игры надо пережить и извлечь ошибки. Разберем ошибки и будем готовится к следующей игре».

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