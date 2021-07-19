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Молодежная команда «Донбасса» определилась с названием, под которым выступит в МХЛ

В одноименном коллективе в 2013 году дебютировали многие лидеры текущего состава дончан
Хоккей Хоккей в Европе
14:01
Молодежная команда «Донбасса» определилась с названием, под которым выступит в МХЛ
Фото: hcdonbass.com

В сезоне-2021/22 пройдет первый сезон украинской Молодежной хоккейной лиги. Как сообщалось ранее, представлять донецкий клуб в МХЛ будет команда, сформированная на базе игроков «Донбасса 2004».

Молодежная команда дончан получила уже хорошо знакомое для всех болельщиков донецкого клуба название – «Молодая Гвардия».

Напомним, что 2 апреля 2013 года ХК «Донбасс» заявил о старте переговоров с МХЛ (Молодежной хоккейной лигой) по вопросу включения молодежной команды клуба в чемпионат сезона – 2013/2014.

Тогда название для команды придумали болельщики – каждый желающий мог прислать свой вариант, а затем состоялось финальное голосование, по результатам которого команда получила название «Молодая Гвардия».

3 сентября 2013 года выездной игрой против санкт-петербуржского «Динамо» в Молодежной хоккейной лиге дебютировала команда «Молодая Гвардия».

Отметим, что нынешние игроки основного состава также выступали за «Молодую Гвардию» в сезоне-2013/14 – Виталий АндрейкивВиталий ЛялькаВиктор ЗахаровИлья Коренчук защищали цвета дончан в МХЛ.

Гордясь традициями «Донбасса» и уважая историю донецкого клуба, молодежная команда дончан вновь будет выступать под названием «Молодая Гвардия».

Сейчас молодежный состав донецкого клуба проходит предсезонный сбор на базе областного физкультурного центра «Олимп».

Источник: hcdonbass.com Олег Шумейко-младший
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