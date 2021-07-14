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Молодежная команда «Донбасса» отправилась на предсезонные сборы

Подопечные Владимира Карабаджака начинают подготовку
Хоккей УХЛ
08:40
Молодежная команда «Донбасса» отправилась на предсезонные сборы
Фото: hcdonbass.com

Ледовый сезон в Украине все активнее начинает заявлять о своем скором начале.

Молодежная команда ХК «Донбасс» уже собралась в Дружковке и отправилась на предсезонные сборы. Подопечные Владимира Карабаджака начнут подготовку на базе областного физкультурного центра «Олимп».

Защитник молодежной команды «Донбасса» Дмитрий Мельник поделился своими ожиданиями от грядущего сезона.

«Лето прошло весело, тренерский штаб дал достаточно времени, чтобы отдохнуть. При этом мы держали себя в тонусе. Впереди очень сложный сезон и у нас большие ожидания от чемпионата, все настроены серьезно и готовы работать».

Предсезонные сборы прокомментировал и нападающий Александр Яйлов.

«От сборов высочайшие ожидания – тренеры максимально заряжены на работу, ребята готовы тренироваться. Руководство ставит высокие цели, и мы намерены их достичь. После отдыха соскучились по хоккею – поскорее бы выйти на лед».

По поводу сборов также высказался тренер команды Владимир Карабаджак.

«Лета как такового и не было. Ребята окончили школу и заняты процессом поступления в учебные заведения. Основная цель сборов – заложить фундамент на весь сезон. Не первый год мы проходим сборы на базе областного физкультурного центра, созданы все условия для качественных тренировок на земле».

По завершению сборов тренировочный процесс продолжится на базе дружковской Ледовой арены «Альтаир».

Молодежная сборная Украины проведет сбор в июле.

Рене Тер Велде
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