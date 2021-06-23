Кубок Стэнли. «Вегас» победил «Монреаль» в овертайме и сравнял счет в серии
«Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли
Шестой матч противостояния состоится 25 июня
«Вегас» – «Монреаль» / Фото - knightsoniceНХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал
«Вегас» – «Монреаль» 1:4 (0:1, 0:2, 1:1), счет в серии 2:3
0:1 Котканиеми (Байрон, Андерсон), 8
0:2 Э.Стаал (Тоффоли, Сузуки), 26
0:3 Кауфилд (Сузуки, Перри), 29
1:3 Пачиоретти (Руа), 44
1:4 Сузуки (Тоффоли), 58
Вратари: Флери – Прайс
Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счетом 3:2, а «Голден Найтс» праздновали победы – 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня.
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