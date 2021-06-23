Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли

Шестой матч противостояния состоится 25 июня

Хоккей НХЛ
08:15
«Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли
«Вегас» – «Монреаль» / Фото - knightsonice
НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал

«Вегас» – «Монреаль» 1:4 (0:1, 0:2, 1:1), счет в серии 2:3

0:1 Котканиеми (Байрон, Андерсон), 8

0:2 Э.Стаал (Тоффоли, Сузуки), 26

0:3 Кауфилд (Сузуки, Перри), 29

1:3 Пачиоретти (Руа), 44

1:4 Сузуки (Тоффоли), 58

Вратари: Флери – Прайс 


Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счетом 3:2, а «Голден Найтс» праздновали победы – 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вегас Голден Найтс Монреаль Канадиенс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кубок Стэнли. «Вегас» победил «Монреаль» в овертайме и сравнял счет в серии
Кубок Стэнли. «Вегас» победил «Монреаль» в овертайме и сравнял счет в серии
Хоккей НХЛ
21 июня 07:12
Наставник «Монреаля» сдал положительный тест на коронавирус. Дюшарм ранее вакцинировался от COVID-19
Наставник «Монреаля» сдал положительный тест на коронавирус. Дюшарм ранее вакцинировался от COVID-19
Хоккей НХЛ
19 июня 08:06
«Монреаль» в овертайме вырвал победу у «Вегаса» и повел в полуфинальной серии
«Монреаль» в овертайме вырвал победу у «Вегаса» и повел в полуфинальной серии
Хоккей НХЛ
19 июня 07:25
«Монреаль» сравнял счет в полуфинале с «Вегасом»
«Монреаль» сравнял счет в полуфинале с «Вегасом»
Хоккей НХЛ
17 июня 07:26
«Вегас» повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем»
«Вегас» повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем»
Хоккей НХЛ
15 июня 07:43
Ниагарский водопад окрасят в цвета «Монреаля» перед матчем с «Вегасом»
Ниагарский водопад окрасят в цвета «Монреаля» перед матчем с «Вегасом»
Хоккей НХЛ
14 июня 18:30

Новости: Хоккей

«Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли
«Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли
НХЛ
08:15
«Тампа» уничтожила «Айлендерс» в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли
«Тампа» уничтожила «Айлендерс» в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли
НХЛ
22 июня 07:23
«Донбасс» претендует на звание лучшего клуба Европы
«Донбасс» претендует на звание лучшего клуба Европы
Хоккей в Европе
21 июня 19:24
Кубок Стэнли. «Вегас» победил «Монреаль» в овертайме и сравнял счет в серии
Кубок Стэнли. «Вегас» победил «Монреаль» в овертайме и сравнял счет в серии
НХЛ
21 июня 07:12
Спасение дня, года и сезона. Защитник клуба НХЛ невероятно подстраховал своего вратаря
Тема дня
Спасение дня, года и сезона. Защитник клуба НХЛ невероятно подстраховал своего вратаря
НХЛ
20 июня 17:50
Вскоре объявят об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2022
Вскоре объявят об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2022
НХЛ
20 июня 12:43
Кубок Стэнли. «Айлендерс» обыграли «Тампу» и вновь вернули равенство в серии
Кубок Стэнли. «Айлендерс» обыграли «Тампу» и вновь вернули равенство в серии
НХЛ
20 июня 08:21
«Адмирал» начал выплаты по долгам, ему разрешили подписывать новичков
«Адмирал» начал выплаты по долгам, ему разрешили подписывать новичков
КХЛ
19 июня 12:55
Пангелов-Юлдашев: «Наша главная задача – попасть в плей-офф Лиги чемпионов»
Пангелов-Юлдашев: «Наша главная задача – попасть в плей-офф Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
19 июня 11:56
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
7
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости