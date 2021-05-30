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«Монреаль» сравнял счет в серии с «Торонто», проигрывая по ее ходу 1:3

«Бостон» вышел вперед в противостоянии с «Айлендерс»

Хоккей НХЛ
08:40
«Монреаль» сравнял счет в серии с «Торонто», проигрывая по ее ходу 1:3
Фото: twitter.com/CanadiensMTL

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд

«Монреаль» – «Торонто» 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0) Счет в серии: 3:3

Шайбы:

1:0 Перри (Тоффоли), 45:26 ГБ

2:0 Тоффоли (Петри, Сузуки), 46:43 ГБ

2:1 Спецца (Керфут), 51:35

2:2 Броди (Энгвалл), 56:49

3:2 Котканиеми (Байрон), 75:15

Вратари: Прайс – Дж.Кэмпбелл


НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд

«Бостон» – «Айлендерс» 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Счет в серии: 1:0

Шайбы:

0:1 Бовилье (Эберле, Добсон), 11:48 ГБ

1:1 Пастрняк (Бержерон, Крейчи), 19:36 ГБ

2:1 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 31:08

2:2 Пелек (Комаров, Эберле), 32:34

3:2 Макэвой (Крейчи), 46:20

4:2 Пастрняк (), 55:50

05:2 Холл (Райлли, Крейчи), 58:35 ГБ

Вратари: Раск – Сорокин


Карен Агабекян
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Теги

Нью-Йорк Айлендерс Бостон Брюинс Торонто Мейпл Лифс Монреаль Канадиенс Результаты (НХЛ)

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