Чемпион мира о вызове трех игроков НХЛ: «При неудачном раскладе их опять сделают козлами отпущения»
«Монреаль» сравнял счет в серии с «Торонто», проигрывая по ее ходу 1:3
«Бостон» вышел вперед в противостоянии с «Айлендерс»
Фото: twitter.com/CanadiensMTL
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
«Монреаль» – «Торонто» 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0) Счет в серии: 3:3
Шайбы:
1:0 Перри (Тоффоли), 45:26 ГБ
2:0 Тоффоли (Петри, Сузуки), 46:43 ГБ
2:1 Спецца (Керфут), 51:35
2:2 Броди (Энгвалл), 56:49
3:2 Котканиеми (Байрон), 75:15
Вратари: Прайс – Дж.Кэмпбелл
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд
«Бостон» – «Айлендерс» 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Счет в серии: 1:0
Шайбы:
0:1 Бовилье (Эберле, Добсон), 11:48 ГБ
1:1 Пастрняк (Бержерон, Крейчи), 19:36 ГБ
2:1 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 31:08
2:2 Пелек (Комаров, Эберле), 32:34
3:2 Макэвой (Крейчи), 46:20
4:2 Пастрняк (), 55:50
05:2 Холл (Райлли, Крейчи), 58:35 ГБ
Вратари: Раск – Сорокин
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