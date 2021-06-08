«Монреаль» впервые с 2014 прошел в третий раунд Кубка Стэнли

«Канадиенс» стали первым коллективом, который вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

Фото: twitter.com/canadiensmtl

В четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 3:2 и выиграл серию «всухую» – 4:0.



Обзор решающего матча четвертьфинальной серии «Монреаль» – «Виннипег»:

«Монреаль» вышел в полуфинал плей-офф НХЛ впервые с 2014 года, когда в третьем раунде плей-офф уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4). С тех пор канадский клуб не мог преодолеть рубеж четвертьфинала Кубка Стэнли.

Напомним, что в первом раунде плей-офф НХЛ «Монтреаль» выбил «Торонто».