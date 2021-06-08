«Монреаль» «всухую» обыграл в серии «Виннипег» и стал первым полуфиналистом Кубка Стэнли
«Монреаль» впервые с 2014 прошел в третий раунд Кубка Стэнли
«Канадиенс» стали первым коллективом, который вышел в полуфинал плей-офф НХЛ
Фото: twitter.com/canadiensmtl
В четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 3:2 и выиграл серию «всухую» – 4:0.
Обзор решающего матча четвертьфинальной серии «Монреаль» – «Виннипег»:
«Монреаль» вышел в полуфинал плей-офф НХЛ впервые с 2014 года, когда в третьем раунде плей-офф уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4). С тех пор канадский клуб не мог преодолеть рубеж четвертьфинала Кубка Стэнли.
Напомним, что в первом раунде плей-офф НХЛ «Монтреаль» выбил «Торонто».
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