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«Монреаль» «всухую» обыграл в серии «Виннипег» и стал первым полуфиналистом Кубка Стэнли

«Айлендерс» впервые вышли вперед в серии с «Бостоном»
Хоккей НХЛ
07:37
«Монреаль» «всухую» обыграл в серии «Виннипег» и стал первым полуфиналистом Кубка Стэнли
Радость игроков «Монреаль Канадиенс» / Фото: twitter.com/canadiensmtl

НХЛ. Кубок Стэнли. Четвертьфинал

«Монреаль» – «Виннипег» 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) Счет в серии – 4:0

Шайбы:

1:0 Густафссон (Судзуки, Тоффоли) 08:01 ГБ

2:0 Лехконен (Кулак, Галлахер) 19:09

2:1 Стэнли (Бенн, Коннор) 21:40

2:2 Стэнли (Коннор, Эпплтон) 25:29

3:2 Тоффоли (Кофилд, Судзуки) 61:39

Вратари: Прайс — Хеллибак

«Бостон» – «Айлендерс» 4:5 (1:1, 1:3, 2:1) Счет в серии – 2:3

Шайбы:

1:0 Пастрняк (Макэвой, Маршан) 01:25

1:1 Барзал (Добсон, Эберле) 18:49 ГБ

1:2 Палмьери (Бейли, Ледди) 24:49 ГБ

2:2 Маршан (Пастрняк, Макэвой) 27:27

2:3 Бейли (Пажо, Бовиллье) 34:30

2:4 Эберле (Барзал, Добсон) 36:38 ГБ

2:5 Нельсон (Бовиллье, Пелеч) 41:59

3:5 Пастрняк (Макэвой, Бержерон) 43:48 ГБ

4:5 Крейчи (Смит, Райлли) 54:43

Вратари: Раск (Суэймен) — Варламов

Олег Шумейко-младший
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Теги

Кубок Стэнли Монреаль Канадиенс Бостон Брюинс Нью-Йорк Айлендерс Виннипег Джетс

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