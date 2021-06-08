«Монреаль» «всухую» обыграл в серии «Виннипег» и стал первым полуфиналистом Кубка Стэнли
НХЛ. Кубок Стэнли. Четвертьфинал
«Монреаль» – «Виннипег» 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) Счет в серии – 4:0
Шайбы:
1:0 Густафссон (Судзуки, Тоффоли) 08:01 ГБ
2:0 Лехконен (Кулак, Галлахер) 19:09
2:1 Стэнли (Бенн, Коннор) 21:40
2:2 Стэнли (Коннор, Эпплтон) 25:29
3:2 Тоффоли (Кофилд, Судзуки) 61:39
Вратари: Прайс — Хеллибак
«Бостон» – «Айлендерс» 4:5 (1:1, 1:3, 2:1) Счет в серии – 2:3
Шайбы:
1:0 Пастрняк (Макэвой, Маршан) 01:25
1:1 Барзал (Добсон, Эберле) 18:49 ГБ
1:2 Палмьери (Бейли, Ледди) 24:49 ГБ
2:2 Маршан (Пастрняк, Макэвой) 27:27
2:3 Бейли (Пажо, Бовиллье) 34:30
2:4 Эберле (Барзал, Добсон) 36:38 ГБ
2:5 Нельсон (Бовиллье, Пелеч) 41:59
3:5 Пастрняк (Макэвой, Бержерон) 43:48 ГБ
4:5 Крейчи (Смит, Райлли) 54:43
Вратари: Раск (Суэймен) — Варламов
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