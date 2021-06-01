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«Монреаль» вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, «Айлендерс» в овертайме сравняли счет в серии с «Бостоном»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
10:22
«Монреаль» вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, «Айлендерс» в овертайме сравняли счет в серии с «Бостоном»
Монреаль - Торонто / фото - NHL

НХЛ. Кубок Стэнли

1/8 финала

«Торонто» – «Монреаль» 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

0:1 Галлахер (Стаал), 23:02,

0:2 Перри (Сузуки, Густафссон), 35:25, ГБ,

0:3 Тоффоли (п.в., Стаал, Дано), 57:22,

1:3 Нюландер (Мэттьюс, Спецца), 58:24,

Вратари: Кэмпбелл – Прайс.

Счет в серии – 3:4

1/4 финала

«Бостон» – «Айлендерс» 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1)

1:0 Койл (Ритчи, Кулман), 2:38,

1:1 Бэйли (Палмиери, Нельсон), 26:52, ГБ,

1:2 Палмиери (Ледди, Пажо), 31:00,

1:3 Пажо (Бовилье, Барзал), 37:21, ГБ,

2:3 Бержерон (Маршан, Пастрняк), 50:34,

3:3 Маршан (Макэвой), 55:06, ГБ,

3:4 Сизикас, 74:48,

Вратари: Раск – Варламов.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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Теги

Кубок Стэнли Монреаль Канадиенс Бостон Брюинс Нью-Йорк Айлендерс Торонто Мейпл Лифс

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