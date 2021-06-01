Кубок Стэнли. «Колорадо» разгромил «Вегас» в первом матче серии, «Тампа» добыла минимальную победу над «Каролиной»
«Монреаль» вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, «Айлендерс» в овертайме сравняли счет в серии с «Бостоном»
Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Монреаль - Торонто / фото - NHL
НХЛ. Кубок Стэнли
1/8 финала
«Торонто» – «Монреаль» 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
0:1 Галлахер (Стаал), 23:02,
0:2 Перри (Сузуки, Густафссон), 35:25, ГБ,
0:3 Тоффоли (п.в., Стаал, Дано), 57:22,
1:3 Нюландер (Мэттьюс, Спецца), 58:24,
Вратари: Кэмпбелл – Прайс.
Счет в серии – 3:4
1/4 финала
«Бостон» – «Айлендерс» 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1)
1:0 Койл (Ритчи, Кулман), 2:38,
1:1 Бэйли (Палмиери, Нельсон), 26:52, ГБ,
1:2 Палмиери (Ледди, Пажо), 31:00,
1:3 Пажо (Бовилье, Барзал), 37:21, ГБ,
2:3 Бержерон (Маршан, Пастрняк), 50:34,
3:3 Маршан (Макэвой), 55:06, ГБ,
3:4 Сизикас, 74:48,
Вратари: Раск – Варламов.
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