«Монреалю» снова нужно удивлять. В первом матче финала Кубка Стэнли борьбы не получилось

Хотя даже пролилась первая кровь в серии

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Фото - twitter.com/TBLightning

Несмотря на подвиги «Монреаля» в первых трех раундах Кубка Стэнли, в которых «Канадиенс» поочередно оставили за бортом плей-офф «Торонто», «Виннипег» и «Вегас», статус фаворита «Тампы-Бэй» в финальной серии не вызывал никаких вопросов.

«Молнии» вдоволь намучились с «Айлендерс» в полуфинале, сломив сопротивление команды Барри Тротца только в седьмом матче, однако глубина и сбалансированность состава «Лайтнинг» не вызывает сомнения ни у кого. Тем более, что пропустивший практически целиком шестой матч из-за травмы Никита Кучеров смог вернуться и помочь команде еще в седьмой встрече с «Островитянами», а, значит, в финале он тоже должен был сыграть.

«Не знаю, о чем вы меня вообще спрашиваете, - говорил Кучеров, отвечая на вопрос журналистов о травме. - Нет у меня никакой травмы. И не было».

У «Монреаля», пробившегося в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года, напротив, кадровые проблемы возникли прямо перед первым матчем финала. В COVID-протокол попал системообразующий игрок четвертого звена Йоэль Армиа, однако вскоре покинул его (повторный тест оказался отрицательным) и на частном самолете отправился в Тампу, но на площадке все же не появился – его заменил не игравший с первого матча серии против «Виннипега» Джейк Эванс.

Потеря Армии, набравшего 8 (5+3) очков в 17-ти матчах этого плей-офф и выполняющего большой объем работы в обороне и при игре в меньшинстве, существенно ослабило его звено с Эриком Стаалом и Кори Перри, но во втором матче противостояния с «Тампой» финский форвард уже должен быть в строю.

К этому еще стоит прибавить отсутствие на скамейке запасных «Монреаля» главного тренера (формально он до сих пор и.о.) Доминика Дюшарма, у которого коронавирус подтвердился еще в середине серии полуфинала против «Вегаса» – он вернется не ранее третьего матча финала. Поэтому со скамейки командой вновь руководил помощник Дюшарма Люк Ричардсон.

Перед финальной серией местные власти разрешили присутствие на домашних матчах «Тампы» 16 300 болельщиков – а это уже практически 100-процентная заполняемость Amalie Arena. «Монреалю» против не имеющего проблем с настроем соперника, которого, к тому же, гонит вперед такая армия болельщиков, пришлось очень тяжело.

Первый период остался полностью за «Тампой», которая забросила первую шайбу уже на седьмой минуте. Словацкий защитник «Лайтнинг» Эрик Чернак отличился голом не только впервые в этом розыгрыше Кубка Стэнли, но и вообще в плей-офф – лишнее подтверждение, что опасность в атаке на данном этапе может исходить от любого из игроков «молний».

В начале второго периода «Монреаль» немного оживился и организовал одну из двух всего лишь фирменных для себя контратак с численным преимуществом, но излучающий спокойствие Андрей Василевский спокойно «Тампа» огорчила «Айлендерс» в 7-м матче серии и вышла в финал Кубка Стэнли «Лайтнинг» в «золотом противостоянии» сыграет с «Монреалем»



[Photo] поймал в ловушку опасный бросок Ши Уэбера.

Vasilevskiy shuts the door on Shea Weber pic.twitter.com/tSSHcpo4Ia — Spoked Z (@SpokedZ) June 29, 2021

К тому моменту «Тампа» уже выигрывала 2:0 после гола третьего звена, которое в этом матче успевало и физически крушить соперников и созидать опасные моменты у чужих ворот. Похоже, тройка Гурд – Коулмэн – Гудроу является находкой Купера и в этом плей-офф, а не только в предыдущем.

До конца второго периода «Монреаль» все же вернул интригу в противостояние. После броска с дальней дистанции Бена Широ шайба залетела в сетку, перед этим исполнив каскад рикошет перед воротами немного потерявшегося Василевского. По итогам 40 минут «Монреаль» уступал по броскам в створ 14:19 и, казалось, вполне способен вырвать победу, если выдаст активный третий период.

Однако гостей в заключительной 20-минутке просто не было на площадке. «Тампа» решила не удерживать победный счет, а кочевниками набежала на ворота Прайса, большую часть времени контролируя шайбу в чужой зону. Это имело двойной положительный эффект. Во-первых, «Монреаль» за целый период, в котором ему нужно было отыгрываться, нанес по воротам Василевского всего пять бросков, а во-вторых, «Лайтнинг» забросили еще трижды. Дубль оформил Никита Кучеров, которому в первой ситуации помогла неуклюжая игра все того же Широ, а во второй после наигранной комбинации с выигранным вбрасыванием Брэйдена Поинта он поразил ближний верхний угол ворот лазерным броском.

После четвертого гола «Тампы» все в этом матче стало понятно, но в концовке хозяева оборвали еще и исторический рекорд «Монреаля» по продолжительности серии без пропущенных голов в меньшинстве в плей-офф. На 33-й попытке этот удачный отрезок прервался, а гол после передачи Кучерова себе в актив записал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.

«Монреаль» уступил без вариантов, хотя Кэри Прайс вновь выдал несколько чумовых сэйвов. «Тампа» очень хорошо в этом матче создавала трафик перед воротами «Монреаля» и нейтрализовала одного из главных претендентов на приз MVP плей-офф.

Carey Price good LORD pic.twitter.com/LQZrssRIag — Spoked Z (@SpokedZ) June 29, 2021

Настоящим бичом канадской команды в этом матче стали потери на чужой синей линии и в средней зоне. После таких эпизодов «молни Twitter Spoked Z Vasilevskiy shuts the door on Shea Weber и» создали уйму опасных моментов и забросили три из пяти своих шайб. Вот это, пожалуй, главное домашнее задание для «Монреаля» перед вторым матчем.

«Может быть, ключом для нас в следующем матче станет сильное начало. И чтобы выдержать штормовой натиск «Тампы», успокоив болельщиков в здании, нам необходимо поймать правильный ритм»,– сказал после встречи Ричардсон.

В самоотдаче игрокам «Монреаля» в этой встрече нельзя отказать. Гости оказались лучше по количеству силовых приемов (58 против 57), а также участвовали в нескольких потасовках. С головы Брендана Галлахера обильно пролилась первая кровь этого финала – нападающий «Монреаля» неудачно упал без шлема на лед после борьбы с Михаилом Сергачевым и составил компанию Джеффу Питри и Кори Перри, которые уже пугали своим внешним видом соперников по ходу этого плей-офф.

Второй матч финальной серии пройдет в ночь со среды на четверг по киевскому времени. «Монреалю» срочно нужно делать выводы и перестраиваться, иначе серия против такой системной кубковой команды может получиться для него слишком скоротечной.