«Монреалю» снова нужно удивлять. В первом матче финала Кубка Стэнли борьбы не получилось
Несмотря на подвиги «Монреаля» в первых трех раундах Кубка Стэнли, в которых «Канадиенс» поочередно оставили за бортом плей-офф «Торонто», «Виннипег» и «Вегас», статус фаворита «Тампы-Бэй» в финальной серии не вызывал никаких вопросов.
«Молнии» вдоволь намучились с «Айлендерс» в полуфинале, сломив сопротивление команды Барри Тротца только в седьмом матче, однако глубина и сбалансированность состава «Лайтнинг» не вызывает сомнения ни у кого. Тем более, что пропустивший практически целиком шестой матч из-за травмы Никита Кучеров смог вернуться и помочь команде еще в седьмой встрече с «Островитянами», а, значит, в финале он тоже должен был сыграть.
«Не знаю, о чем вы меня вообще спрашиваете, - говорил Кучеров, отвечая на вопрос журналистов о травме. - Нет у меня никакой травмы. И не было».
У «Монреаля», пробившегося в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года, напротив, кадровые проблемы возникли прямо перед первым матчем финала. В COVID-протокол попал системообразующий игрок четвертого звена Йоэль Армиа, однако вскоре покинул его (повторный тест оказался отрицательным) и на частном самолете отправился в Тампу, но на площадке все же не появился – его заменил не игравший с первого матча серии против «Виннипега» Джейк Эванс.
Потеря Армии, набравшего 8 (5+3) очков в 17-ти матчах этого плей-офф и выполняющего большой объем работы в обороне и при игре в меньшинстве, существенно ослабило его звено с Эриком Стаалом и Кори Перри, но во втором матче противостояния с «Тампой» финский форвард уже должен быть в строю.
К этому еще стоит прибавить отсутствие на скамейке запасных «Монреаля» главного тренера (формально он до сих пор и.о.) Доминика Дюшарма, у которого коронавирус подтвердился еще в середине серии полуфинала против «Вегаса» – он вернется не ранее третьего матча финала. Поэтому со скамейки командой вновь руководил помощник Дюшарма Люк Ричардсон.
Перед финальной серией местные власти разрешили присутствие на домашних матчах «Тампы» 16 300 болельщиков – а это уже практически 100-процентная заполняемость Amalie Arena. «Монреалю» против не имеющего проблем с настроем соперника, которого, к тому же, гонит вперед такая армия болельщиков, пришлось очень тяжело.
Happy fans. #StanleyCup https://t.co/hR0IsvhpQO pic.twitter.com/4NaNXN7QYB— NHL (@NHL) June 29, 2021
Первый период остался полностью за «Тампой», которая забросила первую шайбу уже на седьмой минуте. Словацкий защитник «Лайтнинг» Эрик Чернак отличился голом не только впервые в этом розыгрыше Кубка Стэнли, но и вообще в плей-офф – лишнее подтверждение, что опасность в атаке на данном этапе может исходить от любого из игроков «молний».
В начале второго периода «Монреаль» немного оживился и организовал одну из двух всего лишь фирменных для себя контратак с численным преимуществом, но излучающий спокойствие Андрей Василевский спокойно «Тампа» огорчила «Айлендерс» в 7-м матче серии и вышла в финал Кубка Стэнли «Лайтнинг» в «золотом противостоянии» сыграет с «Монреалем»
[Photo] поймал в ловушку опасный бросок Ши Уэбера.
Vasilevskiy shuts the door on Shea Weber pic.twitter.com/tSSHcpo4Ia— Spoked Z (@SpokedZ) June 29, 2021
К тому моменту «Тампа» уже выигрывала 2:0 после гола третьего звена, которое в этом матче успевало и физически крушить соперников и созидать опасные моменты у чужих ворот. Похоже, тройка Гурд – Коулмэн – Гудроу является находкой Купера и в этом плей-офф, а не только в предыдущем.
До конца второго периода «Монреаль» все же вернул интригу в противостояние. После броска с дальней дистанции Бена Широ шайба залетела в сетку, перед этим исполнив каскад рикошет перед воротами немного потерявшегося Василевского. По итогам 40 минут «Монреаль» уступал по броскам в створ 14:19 и, казалось, вполне способен вырвать победу, если выдаст активный третий период.
Однако гостей в заключительной 20-минутке просто не было на площадке. «Тампа» решила не удерживать победный счет, а кочевниками набежала на ворота Прайса, большую часть времени контролируя шайбу в чужой зону. Это имело двойной положительный эффект. Во-первых, «Монреаль» за целый период, в котором ему нужно было отыгрываться, нанес по воротам Василевского всего пять бросков, а во-вторых, «Лайтнинг» забросили еще трижды. Дубль оформил Никита Кучеров, которому в первой ситуации помогла неуклюжая игра все того же Широ, а во второй после наигранной комбинации с выигранным вбрасыванием Брэйдена Поинта он поразил ближний верхний угол ворот лазерным броском.
После четвертого гола «Тампы» все в этом матче стало понятно, но в концовке хозяева оборвали еще и исторический рекорд «Монреаля» по продолжительности серии без пропущенных голов в меньшинстве в плей-офф. На 33-й попытке этот удачный отрезок прервался, а гол после передачи Кучерова себе в актив записал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.
«Монреаль» уступил без вариантов, хотя Кэри Прайс вновь выдал несколько чумовых сэйвов. «Тампа» очень хорошо в этом матче создавала трафик перед воротами «Монреаля» и нейтрализовала одного из главных претендентов на приз MVP плей-офф.
Carey Price good LORD pic.twitter.com/LQZrssRIag— Spoked Z (@SpokedZ) June 29, 2021
Настоящим бичом канадской команды в этом матче стали потери на чужой синей линии и в средней зоне. После таких эпизодов «молни Twitter Spoked Z Vasilevskiy shuts the door on Shea Weber и» создали уйму опасных моментов и забросили три из пяти своих шайб. Вот это, пожалуй, главное домашнее задание для «Монреаля» перед вторым матчем.
«Может быть, ключом для нас в следующем матче станет сильное начало. И чтобы выдержать штормовой натиск «Тампы», успокоив болельщиков в здании, нам необходимо поймать правильный ритм»,– сказал после встречи Ричардсон.
В самоотдаче игрокам «Монреаля» в этой встрече нельзя отказать. Гости оказались лучше по количеству силовых приемов (58 против 57), а также участвовали в нескольких потасовках. С головы Брендана Галлахера обильно пролилась первая кровь этого финала – нападающий «Монреаля» неудачно упал без шлема на лед после борьбы с Михаилом Сергачевым и составил компанию Джеффу Питри и Кори Перри, которые уже пугали своим внешним видом соперников по ходу этого плей-офф.
#BecauseItsTheCup pic.twitter.com/VHAr5Z6fB2— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) June 29, 2021
Второй матч финальной серии пройдет в ночь со среды на четверг по киевскому времени. «Монреалю» срочно нужно делать выводы и перестраиваться, иначе серия против такой системной кубковой команды может получиться для него слишком скоротечной.
Комментарии 0