На МЧМ-2022 еще пять случаев заражения коронавирусом

У команды Швеции аж два игрока с COVID-19

Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила об еще пяти случаях заражения коронавирусом на МЧМ-2022 уже после его досрочного завершения.



Положительные тесты сдали хоккеист сборной Швеции Йеспер Валльстедт. О заражении игрока сообщил шведский клуб «Лулео». Также COVID-19 обнаружили у другого шведа, имя которого не сообщается.

Еще по одному заражению обнаружили у команд Канады, Германии и Словакии. Всех игроков ждет десятидневный карантин.

Как сообщалось, 30 декабря позитивный тест на коронавирус также сдал россиянин Данила Юров.