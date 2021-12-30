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05:30 Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотис 8:7 Окончен
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02:00 Канада - Германия -:- Отменен
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02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз 3:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс 5:3 Окончен
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс 2:3 Окончен
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 1:2 Окончен
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МЧМ-2022 21/22
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02:00 Словакия - Швейцария -:- Отменен
21:30 Германия - Австрия -:- Отменен
23:30 Швейцария - Швеция -:- Отменен
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02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
22:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс -:- Запланирован

На МЧМ-2022 еще пять случаев заражения коронавирусом

У команды Швеции аж два игрока с COVID-19
Хоккей МЧМ-2022
22:30
На МЧМ-2022 еще пять случаев заражения коронавирусом

Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила об еще пяти случаях заражения коронавирусом на МЧМ-2022 уже после его досрочного завершения.

Положительные тесты сдали хоккеист сборной Швеции Йеспер Валльстедт. О заражении игрока сообщил шведский клуб «Лулео». Также COVID-19 обнаружили у другого шведа, имя которого не сообщается.

Еще по одному заражению обнаружили у команд Канады, Германии и Словакии. Всех игроков ждет десятидневный карантин.

Как сообщалось, 30 декабря позитивный тест на коронавирус также сдал россиянин Данила Юров.

Карен Агабекян
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