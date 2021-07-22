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Никого не обидели. «Сиэтл» выбрал 30 игроков на драфте расширения

Новичок НХЛ собрал команду середняков

Хоккей НХЛ
22 июля 09:04
Никого не обидели. «Сиэтл» выбрал 30 игроков на драфте расширения
Фото: НХЛ

В США прошел драфт расширения, на котором новичок НХЛ «Сиэтл» выбрал 30 игроков.

«Сиэтл» выбрал по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегаса», поповнившего НХЛ лишь в 2017 году. Клубу нужно было выбрать не менее 14 форвардов, 9 защитников и трех вратарей.

Вратари: Крис Дриджер («Флорида»), Джоуи Даккор («Оттава»), Витек Ванечек («Вашингтон»).

Защитники: Жереми Лоузон («Бостон»), Уилл Борген («Баффало»), Деннис Чоловски («Детройт»), Кэйл Флери («Монреаль»), Гэвин Бэйрьютер («Коламбус»), Винс Данн («Сент-Луис»), Джеймисон Олексяк («Даллас»), Карсон Соуси («Миннесота»), Адам Ларссон («Эдмонтон»), Хэйдн Флери («Анахайм»), Кертис Макдермид («Лос-Анджелес»), Марк Джиордано («Калгари»).

Нападающие: Янни Гурде («Тампа-Бэй»), Джаред Макканн («Торонто»), Морган Гики («Каролина»), Натан Бастиан («Нью-Джерси»), Джордан Эберле («Айлендерс»), Колин Блэкуэлл («Рейнджерс»), Карсен Тварински («Филадельфия»), Брэндон Танев («Питтсбург»), Тайлер Питлик («Аризона»), Йоонас Донской («Колорадо»), Джон Кенневилл («Чикаго»), Калле Йернкрук («Нэшвилл»), Мэйсон Эпплетон («Виннипег»), Александр Труе («Сан-Хосе»), Коул Линд («Ванкувер»).

Напомним, ранее в «Сиэтле» назначили Дэйва Хэкстола новым главным тренером.

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