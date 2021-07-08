Новичок «Краматорска»: «Моя мечта сбылась»

Дмитрий Кобыльник подробно рассказал о своей карьере

Дмитрий Кобыльник / Фото: УХЛ

19-летний форвард Дмитрий Кобыльник, который в это межсезонье стал игроком «Краматорска», дал развернутое интервью пресс-службе УХЛ.

В частности, нападающий рассказал об опыте выступлений за океаном, а также мечте сыграть за клуб из родного города.

Родился ты в Краматорске, но карьеру игрока начинал в новояворовских «Галицких Львов». Почему так вышло и почему выбрал команду, которая так далеко от родного города?

Вообще свою карьеру игрока я начинал в Донецке – в «Донбассе». А в 2014 году я переехал в Новояворовск.

На то время в Краматорске не было ни катка, ни школы, ни профессиональной команды. Поэтому вышло так, что заиграл так далеко от дома – в «Галицких Львах».

После двух сезонов в Украине ты перебрался в чешский клуб, выступающий в EBJL. Почему принял такое решение?

Я хотел попробовать свои силы заграницей и поиграть в европейский хоккей. Но там у меня не сложилось, так как не вышло оформить визу. Поэтому тогда я вернулся в Украину.

EBJL – это объединенный чемпионат. Какие страны там играют и какой вообще уровень у самого чемпионата?

Тогда там играли австрийские, венгерские и чешские команды. Если я не ошибаюсь, то сама по себе лига – австрийская. Уровень у нее был средний и это была далеко не самая сильная лига.

Как появился вариант попробовать свои силы в канадской WSHL?

Тогда в Канаде в WSHL создавалась новая команда – «Barrhead Bombers». В ней ассистентом главного тренера был украинский специалист Сергей Иванюк. И тогда он задался целью привезти в команду украинских игроков, чтобы они попробовали свои силы за океаном.

Меня порекомендовали Сергею Иванюку – я отправил свое видео и главному тренеру я подошел. В общем, я заключил контракт с клубом и улетел в Канаду.

Там в одной команде ты играл с украинцами Сергеем Поймановым, Александром Филимоновым, Даниилом Проценко, Данилой Макаренко, Александром Давиденко и Даниилом Кашевко. Какой уровень игры в Канаде показывали украинские хоккеисты?

Это была не самая сильная лига, но тем не менее уровень у нее был неплохой. Вообще, канадский хоккей очень отличается от украинского. Конечно, по началу всем украинцам было непривычно. Причем достаточно сильно - так как стиль хоккея отличался.

Но мы адаптировались, перестроили свою игру под канадский хоккей и начали показывать хорошие результаты, принося пользу команде.

В своей команде ты стал вторым игроком по результативности. За счет чего удалось достичь таких результатов?

В первую очередь, я выполнял установку тренера, что помогло мне получить достаточно много игрового времени. Плюс у меня были очень хорошие партнеры в тройке – без них я бы не справился. Кстати, один из них был как раз украинец Сергей Пойманов.

Все это вместе и дало такой результат. Конечно, не обошлось без стараний, тяжелой работы и командной игры.

Почему решил сменить канадскую лигу на американскую? Есть какие-то различия в их уровнях?

Во-первых, у меня тогда в Канаде закончилась виза. Во-вторых, сама лига WSHL в том сезоне сделала паузу из-за карантина и сложностей с перелетами для иностранных хоккеистов. Поэтому принял решение попробовать себя в Америке.

Если говорить об уровне, то USPHL Premier все же была сильнее – там была высокая конкуренция внутри чемпионата, плюс приезжали ребята из топовых канадских и американских молодежных лиг. За счет этого вырос и сам уровень чемпионата, и конкуренция.

К тому же у нас был достаточно сильный дивизион. Тогда мне удалось поработать с таким тренером, как Ярослав Модри. Он в НХЛ сыграл больше 800 игр. Этот тренер многое мне дал и помог нашей команде занять более высокое место в турнирной таблице.

Теперь давай поговорим об Украине. Почему принял решение вернуться на Родину?

В первую очередь, я очень хотел попробовать себя во взрослом профессиональном хоккее. А почему именно «Краматорск»? У меня всегда была мечта сыграть за команду родного города. И наконец-то моя мечта сбудется.

Вообще в прошлом сезоне следил за выступлениями «Краматорска»? Как тебе эта команда и как оценишь уровень украинского чемпионата?

Уровень самого чемпионата по сравнению с прошлыми сезонами заметно вырос. Если говорить насчет «Краматорска», то я думаю, что команда провела отличный дебютный сезон, выйдя в плей-офф и дойдя до четвертьфинала. Жалко, что в 1/4 уступили «Днепру», но все равно я считаю, что сезон был очень достойный. Поэтому следующий сезон должен быть только лучше.

Какие у тебя планы на оставшийся отпуск?

Сейчас у меня задача – готовится к сборам физически. Стараюсь найти сейчас лед, чтобы тренироваться и приводить себя в форму.

Какие цели ставишь себе на будущий сезон и какие ощущения от того, что ты сыграешь в составе команды родного города?

Ощущения от того, что я сыграю в родном городе только приятные. У моих родных впервые за всю мою хоккейную карьеру появится возможность увидеть мою игру вживую. Конечно, буду стараться внести максимальный вклад в успех «Краматорска» и показывать хорошие результаты.

Насколько я понимаю, основной целью СК «Краматорск» является привлечение именно местных спортсменов. Насколько важно создание такого клуба?

Я считаю, что это очень важно и здорово, что сейчас создали такой клуб. Это в первую очередь будет популяризировать спорт в Донецкой области. Это даст толчок многим молодым ребятам заниматься тем же хоккеем, футболом, баскетболом и в будущем в этих командах будут выступать собственные воспитанники.

Ранее «Краматорск» объявил о назначении нового главного тренера.

