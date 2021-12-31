Новогоднее поздравление Бориса Колесникова

Борис Колесников / фото - hcdonbass.com

Почетный президент ХК «Донбасс» Колесников Борис Викторович поздравляет любителей хоккея.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, любви, счастья и, конечно же, мира! Пусть 2022-й станет для вас годом положительных эмоций, сбывшихся мечтаний и реализованных планов.

Последние 30 лет в новогоднюю ночь с телеэкранов мы всегда слышим от руководителей нашей страны одну и ту же фразу: «Этот год был непростым». Я желаю, чтобы по итогам 2022 года в каждой украинской семье могли сказать: «Это был хороший год!»