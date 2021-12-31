Борис Колесников: «Федерация не понимает простую истину: чем сильнее клубы, в которых играют хоккеисты сборной, тем сильнее сборная»
Новогоднее поздравление Бориса Колесникова
Почетный президент ХК «Донбасс» поздравляет любителей хоккея
11:05
Борис Колесников / фото - hcdonbass.com
Почетный президент ХК «Донбасс» Колесников Борис Викторович поздравляет любителей хоккея.
«Дорогие друзья! От всей души поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаю крепкого здоровья, благополучия, любви, счастья и, конечно же, мира! Пусть 2022-й станет для вас годом положительных эмоций, сбывшихся мечтаний и реализованных планов.
Последние 30 лет в новогоднюю ночь с телеэкранов мы всегда слышим от руководителей нашей страны одну и ту же фразу: «Этот год был непростым». Я желаю, чтобы по итогам 2022 года в каждой украинской семье могли сказать: «Это был хороший год!»