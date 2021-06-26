Кубок Стэнли. «Вегас» победил «Монреаль» в овертайме и сравнял счет в серии
Календарь матчей финальной серии Кубка Стэнли
Первый поединок состоится 29 июня
«Тампа-Бэй» – «Айлендерс» / Фото - newyorklatestnews.comСтало известно расписание матчей финальной серии Кубка Стэнли. Об этом в Twitter сообщает обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли.
Выглядит оно следующим образом:
Первый матч – вторник, 29 июня, 3:00
Второй матч – четверг, 1 июля, 3:00
Третий матч – суббота, 3 июля, 3:00
Четвертый матч – вторник, 6 июля, 3:00
Пятый матч – четверг, 8 июля, 3:00*
Шестой матч – суббота, 10 июля, 3:00*
Седьмой матч – понедельник, 12 июля, 2:00*
*если понадобится
Напомним, в финале Кубка Стэнли сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в полуфинальной серии одолела «Нью-Йорк Айлендерс» (счет в серии 4:3), и «Монреаль Канадиенс», накануне обыгравший «Вегас Голден Найтс» (счет в серии 4:2).
Комментарии 0