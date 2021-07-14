Один из лучших российских игроков в НХЛ возглавил ЦСКА

Новый главный тренер армейцев – Сергей Федоров

Сергей Федоров / Фото: пресс-служба ЦСКА

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров назначен главным тренером ЦСКА, сообщила пресс-служба «армейцев».

На этом посту он заменил Игоря Никитина, который за последние три сезона трижды выводил команду в финал Кубка Гагарина, однако главный трофей взял лишь раз в 2019 году.

У Федорова была очень успешная карьера в НХЛ. Помимо трех Кубков Стэнли, в 1994 году он стал первым европейцем, который получил награду «Харт Трофи» – лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, КХЛ может увеличить число участников.