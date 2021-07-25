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Оганджанян: «Возвращение в Украину – тот опыт, который мне сейчас нужно получить»

Вратарь сборной Украины рассказал о предсезонной подготовке и своих целях
Хоккей УХЛ
25 июля 17:34
Оганджанян: «Возвращение в Украину – тот опыт, который мне сейчас нужно получить» Интервью
Артур Оганджанян / Фото: uhl.ua

Голкипер сборной Украины Артур Оганджанян пообщался с пресс-службой УХЛ и рассказал о начале тренировочного процесса вместе с «Соколом», а также поделился ожиданиями от старта нового сезона.

Как оценишь свою форму перед стартом нового сезона?

Перед сборами немножко приболел и поэтому первые дни было очень тяжело. Но в целом летом я готовился к старту сезона, поэтому уже втягиваюсь и чувствую себя лучше. 

Сборы ты проходишь вместе с киевским «Соколом». Почему решил остаться в Украине и почему выбрал именно киевлян?

Когда играл в Америке, то очень хотел попасть в NCAA D1, но в связи с карантином ввели правила, что там игроки могут остаться еще на один сезон. поэтому мест попросту не было. Было много предложений в D3, но я посчитал, что лучше начать играть во взрослом чемпионате.

Я следил за УХЛ и мне очень нравилось, как играет «Сокол». Плюс до этого уже знал Олега Леонидовича Шафаренко, а в сборной познакомился с Константином Николаевичем Симчуком. В первую очередь, это хоккейные люди, которые играли на том уровне, на котором я хочу играть. Поэтому посчитал, что это тот самый опыт, который мне нужно сейчас получить. 

Какие у тебя эмоции от ожидания сезона на Родине?

Эмоции только положительные. Наконец-то родители смогут посмотреть, как я играю (улыбается). 

Как оценишь старт сборов в «Соколе»? В какой атмосфере проходят тренировки? 

Сборы очень хорошие – тренировки на выносливость разбавляют спортивными играми. Коллектив у нас собрался сплоченный – атмосфера рабочая!

Помимо тебя в команде есть еще несколько новичков. Как адаптируетесь в уже достаточно сыгранном коллективе? 

Сейчас пытаемся выполнять установки тренера. Так и адаптируемся.

Скоро «Сокол» примет участие в Открытом Кубке Донбасса. Насколько важны предсезонные турниры? Как думаешь, киевский клуб успеет набрать форму к старту турнира?

Предсезонные игры очень важны, чтобы почувствовать игру, сбросить лишний мандраж и четко понимать, чего ожидать в сезоне. А форму набрать, конечно, успеем. 

Уже сейчас чувствуется конкуренция с Дмитрием Кубрицким? 

Конкуренции пока не чувствую, потому что идет чисто физическая подготовка и я больше думаю о своих кондициях.

Лично для себя, какие цели ставишь на новый сезон?

Цель только одна – развиваться, быть лучшей версией себя на льду и за его пределами. Хоккей – командный вид спорта, так что главное сфокусироваться на своей работе и четко ее выполнять.

Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ. Обновляется.

Источник: uhl.ua Олег Шумейко-младший
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Артур Оганджанян Сокол (Киев)

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