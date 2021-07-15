Форвард «Сокола»: «Украина пройдет Англию в серии пенальти»
Олендаренко стал игроком «Мариуполя»
Также клуб продлил соглашение с Луговым
Илья Олендаренко / фото - УХЛ
Бывший защитник столичного «Сокола» Илья Олендаренко стал игроком «Мариуполя». На своем официальном портале «Стальные чайки» объявили о трансфере 22-летнего хоккеиста.
Олендраренко в сезоне 20/21 провел 37 матчей, в которых отметился 6 шайбами и 15 ассистами. В 10 играх плей-офф набрал 3 очка (1+2).
Также «Мариуполь» продлил соглашение с 25-летний Владиславом Луговым. В течении сезона нападающий набрал 14 очков(5+9).
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