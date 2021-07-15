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Олендаренко стал игроком «Мариуполя»

Также клуб продлил соглашение с Луговым
Хоккей УХЛ
17:10
Олендаренко стал игроком «Мариуполя»
Илья Олендаренко / фото - УХЛ

Бывший защитник столичного «Сокола» Илья Олендаренко стал игроком «Мариуполя». На своем официальном портале «Стальные чайки» объявили о трансфере 22-летнего хоккеиста.

Олендраренко в сезоне 20/21 провел 37 матчей, в которых отметился 6 шайбами и 15 ассистами. В 10 играх плей-офф набрал 3 очка (1+2).

Также «Мариуполь» продлил соглашение с 25-летний Владиславом Луговым. В течении сезона нападающий набрал 14 очков(5+9).

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Антон Кривенко
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Теги

Сокол (Киев) ХК Мариуполь

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