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Определился состав молодежной сборной Украины на тренировочный сбор в июле

Бобкин назвал имена 28 хоккеистов
Хоккей Сборная Украины
22 июля 16:29
Определился состав молодежной сборной Украины на тренировочный сбор в июле
фото - УХЛ

Тренерский штаб молодежной сборной Украины по хоккею во главе с Александром Бобкиным объявил состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдет 25-30 июля.

В обойме команды 28 хоккеистов: 3 вратаря, 9 защитников и 16 нападающих. 17 из них представляют команды Украинской хоккейной лиги – по 5 из «Белого Барса» и «Сокола», 2 из «Кременчуга», еще по одному игроку вызвано из «Мариуполя», «Днепра», «Донбасса» и «Ледяных Волков».

Вратари: Дмитрий Кубрицкий («Сокол»), Василий Полгородник («Белый Барс»), Савва Сердюк («Atlanta Fire», США)

Защитники: Артём Гребеник и Артём Портной (оба – «Белый Барс»), Владислав Сушков («Сокол»), Александр Филимонов («Мариуполь»), Артур Чолач («Barrie Colts», Канада), Артём Пономаренко («Boston Jr. Bruins, США), Денис Серый («French River Rapids», Канада), Андрей Евтухов («Springfield Jr. Pics», США), Сергей Никулин (СДЮСШОР Харьков)

Нападающие: Денис Бородай и Артём Грабовецкий (оба – «Белый Барс»), Тимофей Савицкий и Глеб Варава (оба – «Кременчуг»), Денис Гончаренко, Даниил Коржилецкий, Михаил Симчук (все – «Сокол»), Богдан Панасенко («Днепр»), Станислав Садовиков («Донбасс»), Борис Андрющенко («Ледяные Волки»), Дмитрий Кобыльник («Краматорск»), Даниил Трахт («Lukko U20», Финляндия), Глеб Ткач («Nacka U20», Швеция), Даниил Царьковский («Panter», Эстония), Никита Белик («Cushing Academy», США), Максим Семененко (СДЮСШОР Харьков).

В обновленном рейтинге IIHF сборная Украины ранее потеряла 1 позицию.

Антон Кривенко
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Александр Бобкин

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