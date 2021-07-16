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Овечкин может оказаться в КХЛ уже в этом году

Форвард находится в статусе неограниченно свободного агента
Хоккей НХЛ
19:01
Овечкин может оказаться в КХЛ уже в этом году
Фото: Capitals Outsider

Российский нападающий Александр Овечкин не исключил, что уже в этом году может оказаться в КХЛ.

Сейчас форвард находится в статусе неограниченно свободного агента и ведет переговоры о продлении контракта с «Вашингтоном». Об этом 35-летний хоккеист рассказал в эфире «Матч ТВ»:

«Переживаний по поводу контракта у меня нет. Если не подпишу его, то буду свободным агентом. Но, конечно, хотелось бы остаться в «Вашингтоне», переговоры ведутся до сих пор. Поживем – увидим.

Нет ли шансов, что в этом сезоне перейду в «Динамо»? Все может быть».


Ранее Овечкин заявил, что хотел бы закончить карьеру в «Вашингтоне».

Сергей Остапенко
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Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз

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