Овечкин: «Я хочу завершить карьеру в «Вашингтоне»
Овечкин может оказаться в КХЛ уже в этом году
Форвард находится в статусе неограниченно свободного агента
Фото: Capitals Outsider
Российский нападающий Александр Овечкин не исключил, что уже в этом году может оказаться в КХЛ.
Сейчас форвард находится в статусе неограниченно свободного агента и ведет переговоры о продлении контракта с «Вашингтоном». Об этом 35-летний хоккеист рассказал в эфире «Матч ТВ»:
«Переживаний по поводу контракта у меня нет. Если не подпишу его, то буду свободным агентом. Но, конечно, хотелось бы остаться в «Вашингтоне», переговоры ведутся до сих пор. Поживем – увидим.
Нет ли шансов, что в этом сезоне перейду в «Динамо»? Все может быть».
Ранее Овечкин заявил, что хотел бы закончить карьеру в «Вашингтоне».
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