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Павел Микульчик: «Донбасс» всегда ставит максимальные задачи, поэтому сезон обещает быть интересным»

Наставник считает ХЛЧ вызовом для себя

Хоккей Лига чемпионов
19:40
Павел Микульчик: «Донбасс» всегда ставит максимальные задачи, поэтому сезон обещает быть интересным»
Павел Микульчик / Фото: Донбасс

Главный тренер ХК «Донбасс» Павел Микульчик рассказал об итогах жеребьевки хоккейной Лиги чемпионов, целях на еврокубковый сезон и будущем стиле игры донецкого клуба

Что означает участие в хоккейной Лиге чемпионов для Вас и клуба?

– Впервые в истории украинский клуб сыграет в турнире такого уровня. В первую очередь, это престиж клуба.

Конечно, для меня, как для тренера, – это вызов. Я с огромным удовольствием хочу оценить свои силы в этом турнире.

Как бы Вы охарактеризовали свою команду и стиль игры в хоккей для болельщиков за пределами вашей страны?

– Достаточно сложный вопрос. Чтобы ответить на него в полной мере необходимо детально изучить стиль игры наших будущих соперников, к каждой команде нужен индивидуальный подход – против кого-то необходимо сыграть поплотнее в атакующий хоккей, а против других – важнее сыграть надежнее в обороне.

Будем играть хорошо и интересно, агрессивно, стараться соответствовать скоростям Лиги чемпионов. В тактическом плане еще будем решать с какой командой как именно будем играть.

Как Вы отреагировали на жеребьевку – много ли Вы знаете о клубах в своей группе?

– Жеребьевка есть жеребьевка. До сентября у нас есть время собрать максимальное количество информации о каждой из команд.

С «Руаном» будет уже четвертая встреча. Однозначно, что это уже не та, команда, с которой «Донбасс» играл 7 лет назад. Однако, мы прекрасно понимаем уровень команд хоккейной Лиги чемпионов.

Понятно, что клубы могут по-другому укомплектоваться к новому сезону и каждый раз ставятся различные задачи, поэтому сейчас сложно дать оценку любому из соперников. Впереди нас ждет большая работа.

- Какова Ваша цель в предстоящем сезоне хоккейной Лиги чемпионов?

- «Донбасс» всегда ставит максимальные задачи, поэтому сезон обещает быть интересным. Сначала необходимо пройти групповой раунд.

Группа у нас очень сильная, но мы приложим все усилия, чтобы выступить достойно. Выход в плей-офф – это именно та цель, которую необходимо достичь первой.

Напомним, ранее во время жеребьевки группового этапа ХЛЧ определились все соперники «Донбасса».

Президент ХК «Донбасс» Борис Колесников прокомментировал результаты жеребьевки.

Источник: ХК Донбасс Карен Агабекян
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