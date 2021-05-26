Павел Микульчик: «Донбасс» всегда ставит максимальные задачи, поэтому сезон обещает быть интересным»
Главный тренер ХК «Донбасс» Павел Микульчик рассказал об итогах жеребьевки хоккейной Лиги чемпионов, целях на еврокубковый сезон и будущем стиле игры донецкого клуба
Что означает участие в хоккейной Лиге чемпионов для Вас и клуба?
– Впервые в истории украинский клуб сыграет в турнире такого уровня. В первую очередь, это престиж клуба.
Конечно, для меня, как для тренера, – это вызов. Я с огромным удовольствием хочу оценить свои силы в этом турнире.
Как бы Вы охарактеризовали свою команду и стиль игры в хоккей для болельщиков за пределами вашей страны?
– Достаточно сложный вопрос. Чтобы ответить на него в полной мере необходимо детально изучить стиль игры наших будущих соперников, к каждой команде нужен индивидуальный подход – против кого-то необходимо сыграть поплотнее в атакующий хоккей, а против других – важнее сыграть надежнее в обороне.
Будем играть хорошо и интересно, агрессивно, стараться соответствовать скоростям Лиги чемпионов. В тактическом плане еще будем решать с какой командой как именно будем играть.
Как Вы отреагировали на жеребьевку – много ли Вы знаете о клубах в своей группе?
– Жеребьевка есть жеребьевка. До сентября у нас есть время собрать максимальное количество информации о каждой из команд.
С «Руаном» будет уже четвертая встреча. Однозначно, что это уже не та, команда, с которой «Донбасс» играл 7 лет назад. Однако, мы прекрасно понимаем уровень команд хоккейной Лиги чемпионов.
Понятно, что клубы могут по-другому укомплектоваться к новому сезону и каждый раз ставятся различные задачи, поэтому сейчас сложно дать оценку любому из соперников. Впереди нас ждет большая работа.
- Какова Ваша цель в предстоящем сезоне хоккейной Лиги чемпионов?
- «Донбасс» всегда ставит максимальные задачи, поэтому сезон обещает быть интересным. Сначала необходимо пройти групповой раунд.
Группа у нас очень сильная, но мы приложим все усилия, чтобы выступить достойно. Выход в плей-офф – это именно та цель, которую необходимо достичь первой.
Напомним, ранее во время жеребьевки группового этапа ХЛЧ определились все соперники «Донбасса».
Президент ХК «Донбасс» Борис Колесников прокомментировал результаты жеребьевки.
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