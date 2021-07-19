Перед началом первого сбора в составе «Сокола» всего четыре защитника
20 июля вице-чемпион Украины «Сокол» соберется на первый сбор. Сейчас в составе команды официально числятся 15 хоккеистов, из них 2 вратаря, 4 защитника и 9 нападающих.
Вратари: Дмитрий Кубрицкий, Артур Оганджанян.
Защитники: Иван Сисак, Алексей Платонов (РФ), Владислав Сушков, Сергей Логач.
Нападающие: Андрей Михнов, Дмитрий Нименко, Ярослав Панченко, Михаил Симчук, Даниил Коржилецький, Антон Рубан (РФ), Денис Гончаренко, Андрей Смирнов (РФ), Антон Елисеенко (Беларусь).
В межсезонье столичный клуб покинули защитник Виталий Андрейкив и нападающий Феликс Морозов (оба – «Донбасс»), вратарь Георгий Дубровский ( «Омские Крылья», РФ), защитники Артур Чолач ( «Берри Колттс», CHL), Павел Голубич ( «Металлург» Жлобин, Беларусь), Илья Олендаренко ( «Мариуполь»). На просмотре в российском «Рубине» (Тюмень) находится центрфорвард Егор Кузьменко.
Тренерский штаб во главе с Олегом Шафаренко ведет активную селекционную работу. Переговоры ведутся как с игроками, которые выступали за команду в прошлом сезоне, так и потенциальными новичками.
Напомним, в середине августа «Сокол» примет участие в Открытом кубке Донбасса. А уже в октябре сыграет в Континентальном кубке.