Первый день женского хоккейного турнира «Кубок Азовского моря». Результаты и видеобзоры первых матчей

ЖХК «Мариуполь» добыл первую в истории клуба победу

ЖХК «Мариуполь» – «Харьковские Пантеры» / фото - УХЛ

В субботу, 12 июня, в Мариуполе на ледовой арене Mariupol Ice Centre стартовал первый в истории Украинской хоккейной ассоциации турнир по хоккею среди женщин «Кубок Азовского моря».

В турнире принимают участие 4 команды: «Автомобилист» (Киев), «Днепровские Белки» (Днепр), ЖХК «Мариуполь» и «Пантеры» (Харьков). Сегодня команды отыграли первые четыре матча турнира.

ЖХК «Мариуполь» – «Харьковские Пантеры»

В стартовом матче турнира сошлись ЖХК «Мариуполь» и харьковские «Пантеры».

Очень успешным для гостей вышел первый период – «Пантеры» смогли 3 раза поразить ворота противниц, обеспечив себе более чем комфортное преимущество. Отметим, что первую шайбу и первый дубль на турнире оформила харьковчанка Анна Лесь.

Столько же шайб харьковчанки забросили и во втором периоде, сделав счет 6:0 в свою пользу. Хоккеистки «Мариуполя» были близки к заброшенной шайбе, но прошить Викторию Ткаченко за первые два периода у них так и не вышло.



И только на старте третьего периода мариупольские хоккеистки размочили счет – распечатать харьковские ворота удалось Екатерине Кочерге. Однако, сразу после этого в воротах «чаек» оказалось еще три шайбы. Казалось, что матч завершится со счетом 9:1 в пользу «Пантер», но «чайки» проявили характер и забросили еще одну шайбу в ворота противниц, установив итоговый счет 2:9 на табло.

ЖХК «Мариуполь» – «Пантеры» 2:9 (0:3, 0:3, 2:3)



Шайбы: 0:1 Лесь (Иевлева, больш.); 0:2 Лесь (Слащева); 0:3 Измайлова; 0:4 Рожок; 0:5 Вансович (Слащева); 0:6 Измайлова; 1:6 Кочерга; 1:7 Рожок (Измайлова), 1:8 Слащева (Макаренко), 1:9 Слащева (Ковтун); 2:9 Кочерга.



ЖХК «Мариуполь»: Харьковская; Устинина, Дуева, Вансович, Середенко, Тораман; Кочерга, Ковтун, Шустрова, Костенко, Тарасова, Козуб, Алисултанова.



«Пантеры»: Ткаченко (Аббасова); Макаренко-Шпаркий, Гутор-Рожок; Лесь-Ковтун-Слащева, Козуб-Измайлова-Вансович, Иевлева.

ЖХК «Автомобилист» –«Днепровские Белки»

Во втором матче турнира «Днепровские Белки» сошлись с киевским «Автомобилистом» и оказались на голову сильнее оппоненток.

Гораздо увереннее матч начали «Днепровские Белки», которые за первые 10 минут встречи отправили в ворота «Автомобилиста» сразу 4 шайбы – первая шайба в поединке на счету Виктории Ценовой, а первый хет-трик на турнире в свой актив записала Ирина Ратушная.



Второй период прошел по сценарию первого – «Белки» еще 4 раза отличились в воротах «Автомобилиста» и сняли вопрос о победителе матча. На этот раз по две шайбы забросили Виктория Ценова и Полина Лубинец. Та же Лубинец поставила точку в противостоянии в третьем периоде – 11-й номер днепровской команды оформила хет-трик и установила на табло 9:0 в пользу своей команды.

ЖХК «Автомобилист» – «Днепровские Белки» 0:9 (0:4, 0:4, 0:1)



Шайбы: 0:1 Ценова; 0:2 Ратушная (Борисенко), 0:3 Ратушная (Будко), 0:4 Ратушная, 0:5 Ценова (Будко), 0:6 Лубинец, 0:7 Ценова (Лубинец), 0:8 Лубинец, 0:9 Лубинец.



ЖХК «Автомобилист»: Лысенко; Лебеденко – Архипенко, Богаевская – Бабич; Сивун – Мельникова – Юдина, Воробьева – Сердюк – Логвиненко.



«Днепровские Белки»: Гаркуша (Гербей); Лубенец – Евтехова, Ратушная – Милевская; Бойко – Ценовая – Будко; Попутняк – Борисенко – Крицкая.

«Днепровские Белки» – «Пантеры»

В третьем матче Кубка сошлись лидеры общего зачета, на тот момент, «Днепровские Белки» и харьковские «Пантеры».

Поединок увереннее начали «Пантеры», что сходу дало свои результативные плоды – за стартовые 15 минуты матча в воротах «Днепровских Белок» оказалось сразу 4 шайбы – дублем отметилась Диана Ковтун, еще по шайбе на свой счет записали Варвара Измайлова и Ольга Иевлева.



Во втором периоде днепровской команде удалось более уверенно сдерживать натиск противника, однако «Пантеры» все же смогли увеличить счет на табло – пятую шайбу своей команды забросила Дарина Рожок.



В третьей пятнадцатиминутке харьковчанки словили кураж и еще 7 раз прошили ворота противниц из Днепра – хет-трики оформили Дарина Рожок и Ольга Иевлева, дубль в активе Варвары Измайловой еще по голу на счету Татьяны Слащевой и Анны Лесь.

«Днепровские Белки» – «Пантеры» 0:12 (0:4, 0:1, 0:7)

Шайбы: 0:1 Измайлова, 03:28; 0:2 Ковтун, 08:35; 0:3 Иевлева (Шпаркина), 10:45; 0:4 Ковтун (Слащева), 12:27; 0:5 Рожок, 17:44; 0:6 Слащева (Лесь), 35:30; 0:7 Рожок, 36:02; 0:8 Лесь (Иевлева, Ковтун), 37:43; 0:9 Измайлова (Шпаркина), 38:08; 0:10 Иевлева (Лесь, Слащева), 43:09; 0:11 Рожок (Шпаркина), 44:44; 0:12 Иевлева (Макаренко), 44:53;



«Пантеры»: Ткаченко (Аббасова); Макаренко – Шпаркий, Гутор – Рожок; Лесь – Ковтун – Слащева, Козуб – Измайлова – Вансович, Иевлева.



«Днепровские Белки»: Гаркуша (Гербей); Лубенец – Евтехова, Ратушная – Милевская; Бойко – Ценовая – Будко; Попутняк – Борисенко – Крицкая.

ЖХК «Мариуполь» – ЖХК «Автомобилист»

В заключительном матче сошлись аутсайдеры предыдущих встреч «Мариуполь» и «Автомобилист».

Хоккеистки «Мариуполя» уверенно обыграли соперниц из «Автомобилиста» и добыли первую победу на турнире. Уже в первом периоде подопечные Николая Тимко отправили в ворота Лысенко пять шайб.



Второй период не отличался от первого – команда из Мариуполя продолжила атаковать – как результат еще три заброшенные шайбы.



В заключительной 15-минутке подопечные Тимко отправили в ворота соперниц еще четыре шайбы – 12:0. Пента-трик в составе «Мариуполя» оформила София Козуб.

Стоит отметить, что эта победа – первая в истории мариупольского клуба.

ЖХК «Мариуполь» – ЖХК «Автомобилист» 12:0 (5:0, 3:0, 4:0)



Шайбы: 1:0 Вансович (Середенко), 5:30; 2:0 Костенко (Устинина), 3:0 Козуб, 8:10; 4:0 Козуб, 8:57, 5:0 Вансович, 13:44, 6:0 Ковтун (Козуб), 18:23, 7:0 Кочерга (Вансович), 20:24, 8:0 Козуб (Кочерга), 23:02, 9:0 Козуб, 10:0 Кочерга (Козуб), 31:55, 11:0 Козуб, 39:31, 12:0 Ковтун (Вансович), 43:12,



ЖХК «Мариуполь»: Харьковская; Устинина, Дуева, Вансович, Середенко, Тораман; Кочерга, Ковтун, Шустрова, Костенко, Тарасова, Козуб, Алисултанова.



ЖХК «Автомобилист»: Лысенко; Лебеденко – Архипенко, Богаевская – Бабич; Сивун – Мельникова – Юдина, Воробьева – Сердюк – Логвиненко.

По итогам четырех матчей имеем такую картину в турнирной таблице:

1. «Пантеры» – 2 игры, 21 заброшенная шайба, 2 пропущенные, 6 очков;

2. «Днепровские Белки» – 2 игры, 9 заброшенных шайб, 12 пропущенных, 3 очка;

3. ЖХК «Мариуполь» – 2 игры, 14 заброшенных шайб, 9 пропущенных, 3 очка;

4. «Автомобилист» – 2 игры, 0 заброшенных шайб, 21 пропущенная, 0 очков.

В воскресенье, 13-го июня, пройдет заключительный день Кубка. Команды проведут еще по два матча в группе, плюс призовые поединки.

Смотрите все матчи турнира на телеканале XSPORT.