«Мариуполь» уничтожил «Днепр» и обошел «Донбасс» в турнирной таблице УХЛ
Пидгурский: «На «Мариуполь» нужно выходить с яйцами – с омлетом не**р выходить»
Главный тренер «Днепра» раскритиковал действия некоторых своих подопечных
Дмитрий Пидгурский
Главный тренер «Днепра» Дмитрий Пидгурский дал комментарий после разгромного поражения от «Мариуполя» (1:8):
На такую команду надо выходить с яйцами, а когда яиц нет – не**р выходить.
Вратарь сегодня отыграл здорово. Некоторые хоккеисты вышли с омлетом вместо яиц.
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