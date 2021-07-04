Подзиньш: «На меня появился спрос из Германии, Швеции, Казахстана и Украины»

Айнарс Подзиньше / фото - УХЛ

Форвард «Краматорска» Айнарс Подзиньш рассказал об интересе к своей личности со стороны европейских клубов. 29-летний хоккеист уже задумывается о завершении карьеры и в интервью поделился планами на следующий сезон.

Сейчас я хожу тренироваться в зал, но делаю это для себя. Мои тренировки носят оздоровительный характер. Посмотрю, какие будут у меня предложения. Я понимаю, что есть определенные потолки в рынке хоккеистов. Также у каждого игрока есть свой срок годности. Кого-то травмы преследуют больше, кого-то меньше. Я понимаю, что не смогу реализовать те амбиции, которые во мне бурлят, как хоккеист. Хоккей - это не только игроки. Это тренер, который тренирует. Это менеджер, который набирает команду. Это агент, который ищет команду для игрока. Это болельщики, которые приходят на хоккей и участвуют в этом. Это и журналист, который пишет это интервью. Все они относятся к хоккею. Менять свою стезю от игрока к тренеру или агенту - это интересно. Осознание того, что мне пора заканчивать игровую карьеру, начало приходить еще несколько лет назад, когда я начал понимать рынок, ценовую политику и то, как здесь все устроено.

Сейчас я ищу себя. Веду переговоры по работе. Набираю команду 2014 года рождения в школу и провожу тренировочные лагеря. Он откроется 12 июля и будет идти в течение трех недель. Мне очень интересно этим заниматься. У нас будет персональный тренер по катанию, а также детский спортивный психолог. Также я покажу своим подопечным различные упражнения, которые когда-то делал сам в различных лагерях по всему миру в США, Германии и Швеции. Помимо этого, я учусь спортивному маркетингу. Понимаю, что жизнь прекрасна, и не отказываюсь от той деятельности, которую выбрал в детстве».