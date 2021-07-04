Подзиньш: «На меня появился спрос из Германии, Швеции, Казахстана и Украины»
Форвард «Краматорска» Айнарс Подзиньш рассказал об интересе к своей личности со стороны европейских клубов. 29-летний хоккеист уже задумывается о завершении карьеры и в интервью поделился планами на следующий сезон.
«Сейчас я работаю агентом и помогаю своим друзьям трудоустроиться. Благодаря тому, что я поиграл во многих странах, и не только в Европе, мне удалось обзавестись определенным пониманием лиг, рынка и зарплат игроков. Поэтому я могу консультировать людей на этот счет. Я понимал, что могу еще поиграть в хоккей. Здоровье и возможности для этого есть. Для любого спортсмена окончание карьеры – это очень тяжелый этап в жизни. Даже сейчас я не до конца закончил – просто перестал искать команду на следующий сезон. Но команды находят меня сами! Появился определенный спрос из Германии, Швеции, Казахстана и Украины. Но я думаю над тем, что я хочу в сфере хоккея.
Сейчас я хожу тренироваться в зал, но делаю это для себя. Мои тренировки носят оздоровительный характер. Посмотрю, какие будут у меня предложения. Я понимаю, что есть определенные потолки в рынке хоккеистов. Также у каждого игрока есть свой срок годности. Кого-то травмы преследуют больше, кого-то меньше. Я понимаю, что не смогу реализовать те амбиции, которые во мне бурлят, как хоккеист. Хоккей - это не только игроки. Это тренер, который тренирует. Это менеджер, который набирает команду. Это агент, который ищет команду для игрока. Это болельщики, которые приходят на хоккей и участвуют в этом. Это и журналист, который пишет это интервью. Все они относятся к хоккею. Менять свою стезю от игрока к тренеру или агенту - это интересно. Осознание того, что мне пора заканчивать игровую карьеру, начало приходить еще несколько лет назад, когда я начал понимать рынок, ценовую политику и то, как здесь все устроено.
Сейчас я ищу себя. Веду переговоры по работе. Набираю команду 2014 года рождения в школу и провожу тренировочные лагеря. Он откроется 12 июля и будет идти в течение трех недель. Мне очень интересно этим заниматься. У нас будет персональный тренер по катанию, а также детский спортивный психолог. Также я покажу своим подопечным различные упражнения, которые когда-то делал сам в различных лагерях по всему миру в США, Германии и Швеции. Помимо этого, я учусь спортивному маркетингу. Понимаю, что жизнь прекрасна, и не отказываюсь от той деятельности, которую выбрал в детстве».
О подготовке к следующему сезону.
« Мой лагерь будет основан на правильном скольжении. Многие дети начинают неправильно кататься, неверно ставят угол клюшки. Мой лагерь построен на том, чтобы дать им те упражнения, которые необходимы хоккеистам в их профессиональной деятельности. Мне хочется, помимо физических показателей, которые нужны каждому ребенку, привить ребятам чемпионский менталитет, чтобы они всегда хотели побеждать и выигрывать».
О тренерской работе
« Мне очень много кто помогает. Что-то я беру у Курдина Геннадия Геннадьевича. Также мне помогают знания из области физиологии и психологии, которые я получил в институте. Но сейчас я больше пользуюсь тем опытом, который я получил, пройдя путь хоккеиста. Пройдя множество лагерей, я могу понять, какие упражнения правильны, какие форматы тренировок дают пользу, что важно в катании и технике рук, как нужно развивать физические показатели. Развелось множество тренеров, у которых нет понимания хоккея. Да, они умеют кататься на льду и что-то делать с клюшкой, но этого недостаточно, чтобы реализовать талант и умения у спортсменов».
О дальнейших планах.
« Сейчас я ищу себя, ищу работу, в которой у меня будет элемент развития. Мне хочется реализовывать проекты. Поэтому мне нравится тренерская карьера. Я беру детей и начинаю их вести. Мне это интересно. А еще я буду играть в Ночной лиге, потому что мне тяжело сразу закончить с хоккеем.Ранее исполнительный директор УХЛ Алексей Брага подвел итоги пятого, юбилейного, сезона УХЛ.
Кроме того, сейчас я являюсь агентом и наставником для некоторых ребят. Мне не хватило в свое время наставника и куратора, который мог бы мне дать правильный совет. И я даю много советов родителям. Я прошел хоккейный путь и знаю, как лучше развить качества ребенка в любом возрасте. Стараюсь применить свои знания таким образом, чтобы они помогли будущему поколению. Кроме того, мне нравится маркетинг, и я хочу пойти по этому направлению. Сейчас я ищу работу в сферах тренера, спортмаркетинга и агентской карьеры».
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