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Президент Латвийской федерации хоккея – об организации ЧМ-2021: «Думаю, мы очень хорошо справились»

Айгарс Калвитис отметил подготовку к форуму за рекордные сроки

Хоккей Чемпионат мира
18 мая 18:20
Президент Латвийской федерации хоккея – об организации ЧМ-2021: «Думаю, мы очень хорошо справились»
Айгарс Калвитис / Фото - lv.sputniknews.ru
Президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис сообщил, что оргкомитет чемпионата мира-2021 завершил подготовительный процесс к проведению международного форума в Риге (Латвия) за рекордные сроки.

«У нас были рекордные сроки – нам нужно было организовать чемпионат мира за чуть более чем 100 дней до начала турнира. Приходилось очень многие вопросы решать, думаю, мы очень хорошо со всем справились. Мы успели построить вторую игровую арену, закончить новые тренировочные площадки. На сегодняшний день, когда все команды уже прибыли, у нас все хорошо, нет особенных случаев с коронавирусом, все идет по плану, думаю, что все будет хорошо».


Напомним, чемпионат мира-2021 в столице Латвии состоится в период с 21 мая по 6 июня.

Ранее в IIHF представили золотую, серебряную и бронзовую медали первенства.
Владимир Кириченко
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