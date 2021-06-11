Президентом Ассоциации хоккеистов Украины назначен экс-игрок сборной Вячеслав Завальнюк
Как сообщили представители Ассоциации хоккеистов Украины, президентом организации был избран известный хоккеист и менеджер Вячеслав Завальнюк.
В составе национальной сборной Украины Вячеслав Завальнюк выступал на Олимпиаде и 9 чемпионатах мира в элитном дивизионе, на клубном уровне дважды становился чемпионом Суперлиги, дважды выигрывал золотые медали чемпионатов Украины, выходил в финал хоккейной Лиги Чемпионов и признавался лучшим хоккеистом Украины 2007 года.
После завершения игровой карьеры Завальнюк перешел на управленческую работу – был генеральным менеджером «Сокола» и национальной команды, клубов КХЛ и Европы.
Отметим, что деятельность Ассоциации будет направлена на защиту и представление интересов игроков. Создание Ассоциации стало вынужденной мерой, учитывая ситуации, когда функционеры Федерации хоккея Украины пренебрежительно высказываются об украинских хоккеистах, а также беспричинно лишают спортсменов заработной платы.
Напомним, что УХА объявила о приеме заявок в женскую хоккейную лигу и о создании молодежной хоккейной лиги.