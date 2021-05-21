Провал в первом периоде стоил Беларуси поражения в матче со Словакией

Это был второй матч ЧМ-2021 в группе А

Фото: IIHF

Чемпионат мира. Группа А:

Беларусь – Словакия 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)

0:1 – Поспишил (Немец) – 03:53,

0:2 – Чехларик (Гернат, Студенич – бол.) – 09:17,

0:3 – Поспишил (Росандич, Кристоф) – 11:02,

0:4 – Гривик (Лантоши, Чехларик) – 45:05,

1:4 – Стефанович (С. Костицын – бол.) – 53:25,

2:4 – Шарангович – 54:22,

2:5 – Чехларик (Грман) – 59:15 (ПВ),

Вратари: Шостак (Тейлор – 11:02) – Конрад.

58:54 Шарангович (Беларусь) не реализовал буллит – вратарь

В группе А ЧМ-2021 Беларусь проиграла Словакии. Все решилось в середине стартового периода.

Словаки относительно быстро открыли счет, а ближе к экватору первой 20-минутки забросили еще две шайбы.

Дублями в этом поединке отметились Кристиан Поспишил и Петер Чехларик.

В начале третьего периода Словакия повела 4:0 и только после этого Беларусь начала забивать. Два гола, которые разделили 57 секунд, здорового вдохновили команду Михаила Захарова. Но догнать словаков белорусы не успели. К тому же, после буллита, который не реализовал Егор Шарангович, Беларусь получила и пятую шайбу в пустые ворота.

В первом матче группы А Россия на последних секундах вырвала победу в матче с Чехией (4:3).