Расписание чемпионата мира-2021 в Латвии

16 лучших коллективов мира за полмесяца определят сильнейшего

Финляндия – действующий чемпион мира / Фото: nhl.com

С 21 мая по 6 июня В Риге, Латвия, пройдет чемпионат мира-2021.



О том, как формировались составы сборных на ЧМ-2021, а также кто из НХЛ-вцев приедет в Ригу.

По четыре лучших команды из групп A и B пройдут в четвертьфинал.

Группа А: Россия, Чехия, Швеция, Швейцария, Дания, Словакия, Беларусь, Великобритания.

Группа В: Финляндия, Канада, США, Латвия, Германия, Норвегия, Казахстан, Италия.

Превью ЧМ-2021 по хоккею.

Чемпионат мира по хоккею. Групповой этап

21 мая (пятница)

16:15 А ОКР (Россия) – Чехия

16:15 В Германия – Италия

20:15 А Беларусь – Словакия

20:15 В Канада – Латвия

22 мая (суббота)

12:15 А Дания – Швеция

12:15 В Норвегия – Германия

16:15 А Великобритания – Россия

16:15 В Финляндия – США

20:15 А Чехия – Швейцария

20:15 В Латвия – Казахстан

23 мая (воскресенье)

12:15 А Великобритания – Словакия

12:15 В Норвегия – Италия

16:15 А Швеция – Беларусь

16:15 В Казахстан – Финляндия

20:15 А Дания – Швейцария

20:15 В Канада – США

24 мая (понедельник)

16:15 А Словакия – Россия

16:15 В Латвия – Италия

20:15 А Чехия – Беларусь

20:15 В Германия – Канада

25 мая (вторник)

16:15 А Великобритания – Дания

16:15 В США – Казахстан

20:15 А Швейцария – Швеция

20:15 В Финляндия – Норвегия

26 мая (среда)

16:15 А Россия – Дания

16:15 В Казахстан – Германия

20:15 А Беларусь – Великобритания

20:15 В Канада – Норвегия

27 мая (четверг)

16:15 А Швейцария – Словакия

16:15 В США – Латвия

20:15 А Швеция – Чехия

20:15 В Финляндия – Италия

28 мая (пятница)

16:15 А Швеция – Великобритания

16:15 В Казахстан – Канада

20:15 А Дания – Беларусь

20:15 В Латвия – Норвегия

29 мая (суббота)

12:15 А Чехия – Великобритания

12:15 В Италия – Казахстан

16:15 А Швейцария – Россия

16:15 В Норвегия – США

20:15 А Словакия – Дания

20:15 В Германия – Финляндия

30 мая (воскресенье)

16:15 А Беларусь – Швейцария

16:15 В Италия – Канада

20:15 А Швеция – Словакия

20:15 В Финляндия – Латвия

31 мая (понедельник)

16:15 А Чехия – Дания

16:15 В США – Германия

20:15 А Россия – Швеция

20:15 В Норвегия – Казахстан

1 июня (вторник)

12:15 А Швейцария – Великобритания

12:15 В Канада – Финляндия

16:15 А Словакия – Чехия

16:15 В Италия – США

20:15 А Россия – Беларусь

20:15 В Германия – Латвия

Четвертьфиналы чемпионата мира состоятся 3 июня. Четыре лучших коллектива встретятся 5 июня, а лучшая сборная мира определится 6 июня.