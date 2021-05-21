Расписание чемпионата мира-2021 в Латвии
С 21 мая по 6 июня В Риге, Латвия, пройдет чемпионат мира-2021.
О том, как формировались составы сборных на ЧМ-2021, а также кто из НХЛ-вцев приедет в Ригу.
По четыре лучших команды из групп A и B пройдут в четвертьфинал.
Группа А: Россия, Чехия, Швеция, Швейцария, Дания, Словакия, Беларусь, Великобритания.
Группа В: Финляндия, Канада, США, Латвия, Германия, Норвегия, Казахстан, Италия.
Чемпионат мира по хоккею. Групповой этап
21 мая (пятница)
16:15 А ОКР (Россия) – Чехия
16:15 В Германия – Италия
20:15 А Беларусь – Словакия
20:15 В Канада – Латвия
22 мая (суббота)
12:15 А Дания – Швеция
12:15 В Норвегия – Германия
16:15 А Великобритания – Россия
16:15 В Финляндия – США
20:15 А Чехия – Швейцария
20:15 В Латвия – Казахстан
23 мая (воскресенье)
12:15 А Великобритания – Словакия
12:15 В Норвегия – Италия
16:15 А Швеция – Беларусь
16:15 В Казахстан – Финляндия
20:15 А Дания – Швейцария
20:15 В Канада – США
24 мая (понедельник)
16:15 А Словакия – Россия
16:15 В Латвия – Италия
20:15 А Чехия – Беларусь
20:15 В Германия – Канада
25 мая (вторник)
16:15 А Великобритания – Дания
16:15 В США – Казахстан
20:15 А Швейцария – Швеция
20:15 В Финляндия – Норвегия
26 мая (среда)
16:15 А Россия – Дания
16:15 В Казахстан – Германия
20:15 А Беларусь – Великобритания
20:15 В Канада – Норвегия
27 мая (четверг)
16:15 А Швейцария – Словакия
16:15 В США – Латвия
20:15 А Швеция – Чехия
20:15 В Финляндия – Италия
28 мая (пятница)
16:15 А Швеция – Великобритания
16:15 В Казахстан – Канада
20:15 А Дания – Беларусь
20:15 В Латвия – Норвегия
29 мая (суббота)
12:15 А Чехия – Великобритания
12:15 В Италия – Казахстан
16:15 А Швейцария – Россия
16:15 В Норвегия – США
20:15 А Словакия – Дания
20:15 В Германия – Финляндия
30 мая (воскресенье)
16:15 А Беларусь – Швейцария
16:15 В Италия – Канада
20:15 А Швеция – Словакия
20:15 В Финляндия – Латвия
31 мая (понедельник)
16:15 А Чехия – Дания
16:15 В США – Германия
20:15 А Россия – Швеция
20:15 В Норвегия – Казахстан
1 июня (вторник)
12:15 А Швейцария – Великобритания
12:15 В Канада – Финляндия
16:15 А Словакия – Чехия
16:15 В Италия – США
20:15 А Россия – Беларусь
20:15 В Германия – Латвия
Четвертьфиналы чемпионата мира состоятся 3 июня. Четыре лучших коллектива встретятся 5 июня, а лучшая сборная мира определится 6 июня.