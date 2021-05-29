Россия и США одолели соперников и возглавили группы на ЧМ-2021
На чемпионате мира в Риге, Латвия, состоялись очередные матчи группового этапа.
Сборная России уверенно обыграла команду Швейцарии. Лидеры группы А открыли счет лишь в конце второго периода, однако в третьей 20-минутке переиграли оппонентов 3:1.
Швейцария – Россия – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Шайбы забросили:
0:1 Бурдасов (Галимов), 35:01, ГБ
1:1 Хишир (Амбюль), 48:12
1:2 Карнаухов (Толчинский, Барабанов), 50:26
1:3 Толчинский (Слепышев, Проворов), 52:38
1:4 Толчинский (Барабанов, Карнаухов), 59:58, ПВ
Вратари: Берра – Самонов
Лидеры группы Б – команда США также закрепили свое преимущество очередной викторией. Победа американцам далась не так просто. Первую шайбу они забросили в большинстве, а в конце встрече рисковали продолжить игру в овертайме.
Норвегия – США – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Гарланд (Джонс, Томпсон), 10:30, ГБ
0:2 Томпсон (Донато, Рой), 27:12
1:2 Олимб (Ольсен), 54:27
Вратари: Хеукеланн – Эттингер
По итогу обе сборные возглавляют группы и набрали по 12 очков.
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