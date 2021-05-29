Россия и США одолели соперников и возглавили группы на ЧМ-2021

От клюшек лидеров пострадали Швейцария и Норвегия

Россия обыграла Швейцарию / фото - IIHF

На чемпионате мира в Риге, Латвия, состоялись очередные матчи группового этапа.

Сборная России уверенно обыграла команду Швейцарии. Лидеры группы А открыли счет лишь в конце второго периода, однако в третьей 20-минутке переиграли оппонентов 3:1.

Швейцария – Россия – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Шайбы забросили:

0:1 Бурдасов (Галимов), 35:01, ГБ

1:1 Хишир (Амбюль), 48:12

1:2 Карнаухов (Толчинский, Барабанов), 50:26

1:3 Толчинский (Слепышев, Проворов), 52:38

1:4 Толчинский (Барабанов, Карнаухов), 59:58, ПВ

Вратари: Берра – Самонов

Лидеры группы Б – команда США также закрепили свое преимущество очередной викторией. Победа американцам далась не так просто. Первую шайбу они забросили в большинстве, а в конце встрече рисковали продолжить игру в овертайме.

Норвегия – США – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы забросили:

0:1 Гарланд (Джонс, Томпсон), 10:30, ГБ

0:2 Томпсон (Донато, Рой), 27:12

1:2 Олимб (Ольсен), 54:27

Вратари: Хеукеланн – Эттингер

По итогу обе сборные возглавляют группы и набрали по 12 очков.

В расположение сборной России ранее прибыл вратарь из НХЛ.