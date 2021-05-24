Россия потерпела первое поражение на ЧМ-2021
Сборная Словакии нанесла команде России первое поражение на чемпионате мира. Команда Валерия Брагина потерпела первое поражение на мировом форуме в Риге, Латвия.
Россияне смогли забросить единственную шайбу в большинстве. До второй половины финального периода счет держался равным. За последние 7 минут словаки дважды поразили ворота соперников, последняя шайба залетела в пустую сетку.
Словакия – Россия 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Шайбы:
1:0 Келемен (Роман), 30:00
1:1 Барабанов (Толчинский, Слепышев), 31:06, ГБ
2:1 Гернат (Гривик, Цегларик), 53:19, ГБ
3:1 Дялога, 58:59, ПВ
Вратари: Гудачек – Самонов
Отметим, что Словакия минимально обыграла Великобританию. В то же время Россия нанесла хоккеистам с Туманного Альбиона разгромное поражение.
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