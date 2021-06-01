Россия в последнем матче в группе уничтожила Беларусь

Россияне торжественно отправили белорусов домой





Фото: iihf.com

В Риге на чемпионате мира по хоккею сборная России в последнем матче группового этапа разгромила команду Беларуси со счетом 6:0.



Перед матчем команды были в разном положении, поскольку Россия гарантировала себе все место в плей-офф, а Беларусь потеряла на него все шансы.

Уже в первом периоде россияне забросили пять безответных шайб, обеспечив себе положительный результат. Затем Россия забросила еще одну шайбу под конец матча.

В четвертьфинале россияне сыграют с Канадой, которая вышла в плей-офф благодаря победе Германии над Латвией в основное время.

Россия – Беларусь 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Нестеров (Григоренко), 00:36

2:0 Галимов (Гавриков), 04:29

3:0 Шалунов (Задоров, Нестеров), 09:06

4:0 Григоренко (Слепышев, Воронков), 10:52

5:0 Нестеров (Тарасенко, Барабанов), 16:28

6:0 Воронков (Слепышев, Григоренко), 52:08

Вратари: Самонов - Шостак (Колосов)