Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Россия в последнем матче в группе уничтожила Беларусь

Россияне торжественно отправили белорусов домой

Хоккей Чемпионат мира
22:50
Россия в последнем матче в группе уничтожила Беларусь
Фото: iihf.com

В Риге на чемпионате мира по хоккею сборная России в последнем матче группового этапа разгромила команду Беларуси со счетом 6:0.

Перед матчем команды были в разном положении, поскольку Россия гарантировала себе все место в плей-офф, а Беларусь потеряла на него все шансы.

Уже в первом периоде россияне забросили пять безответных шайб, обеспечив себе положительный результат. Затем Россия забросила еще одну шайбу под конец матча.

В четвертьфинале россияне сыграют с Канадой, которая вышла в плей-офф благодаря победе Германии над Латвией в основное время.

Россия – Беларусь 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Нестеров (Григоренко), 00:36

2:0 Галимов (Гавриков), 04:29

3:0 Шалунов (Задоров, Нестеров), 09:06

4:0 Григоренко (Слепышев, Воронков), 10:52

5:0 Нестеров (Тарасенко, Барабанов), 16:28

6:0 Воронков (Слепышев, Григоренко), 52:08

Вратари: Самонов - Шостак (Колосов)

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Беларуси (хоккей) сборная России (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
1 июня 23:12
ЧМ-2021. Россия разнесла Беларусь. Как это было
ЧМ-2021. Россия разнесла Беларусь. Как это было
Хоккей Чемпионат мира
1 июня 22:25
ЧМ-2021. Россия обыграла Швецию. Как это было
ЧМ-2021. Россия обыграла Швецию. Как это было
Хоккей Чемпионат мира
31 мая 22:38
2
Вратарь «Флориды» вышел из карантина и сможет сыграть за Россию в четвертьфинале чемпионата мира
Вратарь «Флориды» вышел из карантина и сможет сыграть за Россию в четвертьфинале чемпионата мира
Хоккей Чемпионат мира
31 мая 14:00
Грабовский – сборной Беларуси: «Освободите лавку, ее надо заслужить»
Грабовский – сборной Беларуси: «Освободите лавку, ее надо заслужить»
Хоккей Чемпионат мира
30 мая 19:12
Беларусь потерпела четвертое поражение подряд и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
Беларусь потерпела четвертое поражение подряд и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
30 мая 18:28

Новости: Хоккей

Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
Чемпионат мира
1 июня 23:12
Россия в последнем матче в группе уничтожила Беларусь
Россия в последнем матче в группе уничтожила Беларусь
Чемпионат мира
1 июня 22:50
Германия обыграла Латвию и вышла в плей-офф ЧМ-2021, протащив за собой Канаду
Германия обыграла Латвию и вышла в плей-офф ЧМ-2021, протащив за собой Канаду
Чемпионат мира
1 июня 22:38
ЧМ-2021. Россия разнесла Беларусь. Как это было
ЧМ-2021. Россия разнесла Беларусь. Как это было
Чемпионат мира
1 июня 22:25
Борис Колесников: «Планируется полноценный чемпионат для юношей и полноценный чемпионат для девушек»
Борис Колесников: «Планируется полноценный чемпионат для юношей и полноценный чемпионат для девушек»
УХЛ
1 июня 21:40
Украинская хоккейная ассоциация открыла приём заявок на участие в Женской хоккейной лиге сезона 2021-2022 годов
Украинская хоккейная ассоциация открыла приём заявок на участие в Женской хоккейной лиге сезона 2021-2022 годов
УХЛ
1 июня 21:18
Сборная Чехии разбила словаков и заняла 3-е место в группе А
Сборная Чехии разбила словаков и заняла 3-е место в группе А
Чемпионат мира
1 июня 18:44
США обыграли Италию и выиграли группу B
США обыграли Италию и выиграли группу B
Чемпионат мира
1 июня 18:37
Тренер Канады: «Я буду в шоке, если Латвия и Германия сыграют вничью»
Тренер Канады: «Я буду в шоке, если Латвия и Германия сыграют вничью»
Чемпионат мира
1 июня 18:04
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости