Россия в последнем матче в группе уничтожила Беларусь
В Риге на чемпионате мира по хоккею сборная России в последнем матче группового этапа разгромила команду Беларуси со счетом 6:0.
Перед матчем команды были в разном положении, поскольку Россия гарантировала себе все место в плей-офф, а Беларусь потеряла на него все шансы.
Уже в первом периоде россияне забросили пять безответных шайб, обеспечив себе положительный результат. Затем Россия забросила еще одну шайбу под конец матча.
В четвертьфинале россияне сыграют с Канадой, которая вышла в плей-офф благодаря победе Германии над Латвией в основное время.
Россия – Беларусь 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Нестеров (Григоренко), 00:36
2:0 Галимов (Гавриков), 04:29
3:0 Шалунов (Задоров, Нестеров), 09:06
4:0 Григоренко (Слепышев, Воронков), 10:52
5:0 Нестеров (Тарасенко, Барабанов), 16:28
6:0 Воронков (Слепышев, Григоренко), 52:08
Вратари: Самонов - Шостак (Колосов)
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