Сборная Чехии одолела команду Беларуси

ЧМ-2021. Чехия – Беларусь. Видео трансляция
20:15
Сборная Чехии переиграла команду Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира-2021.
Это первая победа для чехов и первые очки на чемпионате мира-2021. Ранее команда дважды проиграла в основное время. Белорусы до этого выиграли один матч и один проиграли.
Чехия – Беларусь 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Шарангович (С. Костицын), 25:52
1:1 Коварж (Гронек, Моравчик), 29:44
2:1 Задина, 33:03, ГБ
2:2 Еременко (Лопачук, Шинкевич), 51:30
3:2 Кубалик (Ганзл, Грубец), 61:23
Вратари: Грубец – Колосов
Сборная Швейцарии одержала победу над командой Чехии.
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