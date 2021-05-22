Сборная Чехии потерпела второе поражение на старте чемпионата мира-2021

На этот раз чехи уступили команде Швейцарии

Фото: archyde.com

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Чехии со счетом 5:2 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

Дубли в составе победителей оформили Тимо Майер и Грегори Хофман, еще один гол забил Тристан Шерве. У Чехии шайбы забросили Филип Хитил и Иржи Смейкал.

Швейцария провела первый матч на турнире. Чехия проиграла в двух стартовых матчах чемпионата мира. Команды выступают в группе А вместе с Россией, Словакией, Дании, Швеции, Белоруссии и Великобритании.

Чехия – Швейцария 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы забросили:

1:0 Хытил (Коварж, Врана), 14:46, ГБ

1:1 Хофман (Амбюль, Симьон), 17:09, ГБ

1:2 Майер (Хишир), 24:12, ГБ

1:3 Шерве (Праплан, Берчи), 38:19

1:4 Майер, 50:27, ГБ

2:4 Смейкал (Хытил), 54:59

2:5 Хофман (Симьон, Амбюль), 57:08, ГБ

Вратари: Грубец (Вилл, 40:00) – Дженони

Сборная Финляндии обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира-2021.