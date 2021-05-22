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Сборная Финляндии обыграла США на чемпионате мира
Для обеих команд это был первый матч на турнире
22 мая 18:40
Фото: russian.rt.com
Сборная Финляндии обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира-2021. Финны одолели соперника со счетом 2:1.
Все шайбы были забиты во втором периоде. У финнов отличились Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен. У американцев гол на счету Джейсона Робертсона.
Для обеих команд это был первый матч на турнире.
Финляндия – США 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Шайбы забросили:
1:0 Атте Охтамаа (Саку Маеналанен), 27
2:0 Ииро Пакаринен (Вилле Покка), 36
2:1 Джейсон Робертсон (Кристиан Воланин), 39
Сборная Германии стартовала с победы на чемпионате мира в Латвии.
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