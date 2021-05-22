Сборная Финляндии обыграла США на чемпионате мира

Для обеих команд это был первый матч на турнире

Фото: russian.rt.com

Сборная Финляндии обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира-2021. Финны одолели соперника со счетом 2:1.

Все шайбы были забиты во втором периоде. У финнов отличились Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен. У американцев гол на счету Джейсона Робертсона.

Для обеих команд это был первый матч на турнире.

Финляндия – США 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Шайбы забросили:

1:0 Атте Охтамаа (Саку Маеналанен), 27

2:0 Ииро Пакаринен (Вилле Покка), 36

2:1 Джейсон Робертсон (Кристиан Воланин), 39

Сборная Германии стартовала с победы на чемпионате мира в Латвии.