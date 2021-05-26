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Сборная Германии потерпела первое поражение на чемпионате мира
Немцы проиграли сборной Казахстана
18:35
Сборная Германии проиграла команде Казахстана / фото - thewestonforum.com
Сборная Германии проиграла команде Казахстана в матче группового этапа ЧМ-2021. Это первое поражение для немцев на турнире.
Казахстан – Германия 3:2 (0:0, 2:1, 2:0)
Шайбы забросили:
1:0 Шин (Степаненко, Шалапов), 26:39
1:1 Кюнхакль (Ридер), 29:38
2:1 Айзеншмид (Лойбль, Зайдер), 34:07, ГБ
2:2 Старченко, 40:31
3:2 Акользин (Маклюков), 55:42
Вратари: Бояркин – Нидербергер
Сборная Германии крупно обыграла команду Норвегии на чемпионате мира.
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