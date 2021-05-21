Сборная Германии разгромила команду Италии на старте ЧМ-2021
Сборная Германии стартовала с победы на чемпионате мира в Латвии. На старте соревнований команда разгромила Италию со счетом 9:4.
Ключевой стала вторая двадцатиминутка, выигранная немцами со счетом 5:0.
Германия – Италия 9:4 (2:2, 5:0, 2:2)
Шайбы забросили:
1:0 Кюнхакль (Креммер), 15:56
1:1 Петан (Мичели), 17:42
1:2 Фриго (Маньябоско, Бардаро), 18:07
2:2 Мюллер (Айзеншмид, Лойбль), 18:44
3:2 Ридер (Кюнхакль, Креммер), 24:23
4:2 Тиффельс (Айзеншмид), 27:47, ГБ
5:2 Нёбельс (Мюллер, Пфедерль), 35:13
6:2 Райхель (Зайдер), 37:52
7:2 Нёбельс (Пфедерль, Райхель), 38:35
8:2 Плахта (Тиффельс, Хольцер), 42:52
8:3 Бардаро (Делука), 43:22, ГБ
8:4 Франк, 44:06, ГБ
9:4 Пфедерль (Неббельс, Райхель), 48:41
Вратари: Брюкман – Фацио
В первом матче на чемпионате мира сборная России одержала победу над командой Чехии.
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