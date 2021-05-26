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Сборная Канады прервала свою провальную серию на чемпионате мира

Канадцы одолели команду Норвегии
Хоккей Чемпионат мира
22:40
Сборная Канады прервала свою провальную серию на чемпионате мира
Сборная Канады переиграла команду Норвегии / фото - twitter.com

Сборная Канады переиграла команду Норвегии на групповом этапе чемпионате мира-2021. Канадцы прервали свою беспрецедентную серию поражений из 3-х матчей на старте чемпионате мира.

Сборная Канады рискуюет не попасть в плей-офф чемпионата мира-2021.

Канада – Норвегия 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Шайбы забросили:

1:0 Браун (Хенрик, Пауэр), 00:22

2:0 Хенрик (Браун, Пауэр), 10:23, ГБ

2:1 Валькве Ольсен (Хага), 29:08

2:2 Россели Ольсен (Крогдаль, Эстбю), 30:28

3:2 Манджапане (Браун), 34:41

4:2 Хенрик (Кемпе), 50:14, ГМ

Вратари: Кемпер – Хеукеллан

Сборная Германии победила команду Канады на чемпионате мира, который проходит в Риге, Латвия.

Рене Тер Велде
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Теги

сборная Норвегии (хоккей) сборная Канады (хоккей)

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