Финляндия уверенно обыграла Норвегию
Сборная Канады прервала свою провальную серию на чемпионате мира
Канадцы одолели команду Норвегии
22:40
Сборная Канады переиграла команду Норвегии / фото - twitter.com
Сборная Канады переиграла команду Норвегии на групповом этапе чемпионате мира-2021. Канадцы прервали свою беспрецедентную серию поражений из 3-х матчей на старте чемпионате мира.
Сборная Канады рискуюет не попасть в плей-офф чемпионата мира-2021.
Канада – Норвегия 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Шайбы забросили:
1:0 Браун (Хенрик, Пауэр), 00:22
2:0 Хенрик (Браун, Пауэр), 10:23, ГБ
2:1 Валькве Ольсен (Хага), 29:08
2:2 Россели Ольсен (Крогдаль, Эстбю), 30:28
3:2 Манджапане (Браун), 34:41
4:2 Хенрик (Кемпе), 50:14, ГМ
Вратари: Кемпер – Хеукеллан
Сборная Германии победила команду Канады на чемпионате мира, который проходит в Риге, Латвия.