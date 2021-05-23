Сборная Казахстана победила действующих чемпионов мира по хоккею

ЧМ-2021. Канада – США. Онлайн трансляция
20:15
Сборная Казахстана победила команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. Счет был открыт в середине второго периода, точным броском отметился финский нападающий Антон Лунделль. Казахстанцы быстро отыгрались благодаря голу Кирилла Панюкова в большинстве. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты сборной Казахстана.
Казахстан – Финляндия 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Лунделль (Линдбом, Руохомаа), 33:24
1:1 Панюков (Михайлис), 35:56
2:1 Михайлис, 65:00, ПБ
Вратари: Бояркин – Сятери
Латвия проиграли Казахстану на домашнем первенстве мира в Риге.
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