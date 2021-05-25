Финляндия уверенно обыграла Норвегию
Сборная Швеции одержала первую победу на чемпионате мира
Команда Швеции забросила семь шайб сборной Швейцарии
25 мая 22:40
Сборная Швеции переиграла команду Швейцарии / фото - Getty Images
Сборная Швеции переиграла команду Швейцарии со счетом 7:0 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге.
Швейцария – Швеция 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)
Шайбы забросили:
0:1 Фреден (Пилут, Нюгрен), 08:35
0:2 Кемпе (Теммернес, Лундквист), 10:00
0:3 Олофссон (Лундквист), 22:33, ГБ
0:4 Фреден (Вингерли, Дальбек), 30:24
0:5 Нюгрен (Ракелль, Кемпе), 41:18, ГБ
0:6 Лундквист (Кемпе, Теммернес), 47:14
0:7 Теммернес (Фреден, Лундквист), 50:46
Вратари: Дженони – Рейдеборн
Сборная Беларуси с минимальным счетом выиграла у команды Швеции.
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