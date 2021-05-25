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Сборная Швеции одержала первую победу на чемпионате мира

Команда Швеции забросила семь шайб сборной Швейцарии
Хоккей Чемпионат мира
25 мая 22:40
Сборная Швеции одержала первую победу на чемпионате мира
Сборная Швеции переиграла команду Швейцарии / фото - Getty Images

Сборная Швеции переиграла команду Швейцарии со счетом 7:0 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге.

Швейцария – Швеция 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Шайбы забросили:

0:1 Фреден (Пилут, Нюгрен), 08:35

0:2 Кемпе (Теммернес, Лундквист), 10:00

0:3 Олофссон (Лундквист), 22:33, ГБ

0:4 Фреден (Вингерли, Дальбек), 30:24

0:5 Нюгрен (Ракелль, Кемпе), 41:18, ГБ

0:6 Лундквист (Кемпе, Теммернес), 47:14

0:7 Теммернес (Фреден, Лундквист), 50:46

Вратари: Дженони – Рейдеборн

Сборная Беларуси с минимальным счетом выиграла у команды Швеции.

Рене Тер Велде
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Теги

сборная Швейцарии (хоккей) сборная Швеции (хоккей)

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