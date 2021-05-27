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Сборная США одержала победу над Латвией в матче чемпионата мира-2021

Американцам удалось удержать преимущество в заключительной двадцатиминутке
Хоккей Чемпионат мира
18:35
Сборная США одержала победу над Латвией в матче чемпионата мира-2021
Фото: Getty Images

Сборная США переиграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. 

В первом периоде американцы дважды выходили вперед, но оба раза хозяева льда сравнивали счет. В середине второго игрового отрезка сборная США забила еще две шайбы – отличились Тревор Мур и Мэттью Бенирс. А в заключительной двадцатиминутке американцы свое преимущество сохранили.

США – Латвия 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

Шайбы забросили:

1:0 Теннисон (Мур, Гарланд), 01:06

1:1 Индрашис (Дарзиньш), 05:00, ГБ

2:1 Бойл (Лабанк, Абделькадер), 14:46

2:2 Крастенбергс (Батня, Фрейбергс), 16:45

3:2 Мур (Гарланд, Робертсон), 31:45

4:2 Бенирс (Хмелевски, Бойл), 33:32

Вратари: Питерсен – Кивлениекс

Сборная США переиграла команду Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге.

Рене Тер Велде
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Теги

сборная США (хоккей) сборная Латвии (хоккей)

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