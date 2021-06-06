Сборная США разгромила Германию в матче за третье место чемпионата мира
В Риге в матче за третье место на чемпионате мира сборная США обыграла команду Германии со счетом 6:1.
Американцам, выходившим на матч в статусе фаворита, удалось открыть счет в начале матча усилиями Воланина. Во втором периоде Гарланд, Друри, Робертсон и Мур сделали счет разгромным – 5:0.
В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами Биттнера и Донато.
Отметим, что в финале ЧМ-2021 сыграют Канада и Финляндия. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
Чемпионат мира. Матч за третье место
США – Германия 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Воланин, 05:02
2:0 Гарланд (Робертсон, Воланин), 26:27
3:0 Друри (Хмелевски), 28:05
4:0 Робертсон (Гарланд, Томпсон), 31:35, ГБ
5:0 Мур (Томпсон, Гарланд), 32:15, ГБ
5:1 Биттнер (Плахта, Кахун), 49:28
6:1 Донато (Кленденинг, Томпсон), 49:53
Вратари: Питерсен – Брюкман
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