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Сборная США разгромила Германию в матче за третье место чемпионата мира

Американцы уже во втором периоде решили исход встречи

Хоккей Чемпионат мира
6 июня 17:47
Сборная США разгромила Германию в матче за третье место чемпионата мира
Фото: IIHF

В Риге в матче за третье место на чемпионате мира сборная США обыграла команду Германии со счетом 6:1.

Американцам, выходившим на матч в статусе фаворита, удалось открыть счет в начале матча усилиями Воланина. Во втором периоде Гарланд, Друри, Робертсон и Мур сделали счет разгромным – 5:0.

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами Биттнера и Донато.

Отметим, что в финале ЧМ-2021 сыграют Канада и Финляндия. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.

Чемпионат мира. Матч за третье место

США – Германия 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Воланин, 05:02

2:0 Гарланд (Робертсон, Воланин), 26:27

3:0 Друри (Хмелевски), 28:05

4:0 Робертсон (Гарланд, Томпсон), 31:35, ГБ

5:0 Мур (Томпсон, Гарланд), 32:15, ГБ

5:1 Биттнер (Плахта, Кахун), 49:28

6:1 Донато (Кленденинг, Томпсон), 49:53

Вратари: Питерсен – Брюкман

Карен Агабекян
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Теги

сборная Германии (хоккей) сборная США (хоккей)

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