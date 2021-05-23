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Сборная США разгромила Канаду

Для канадцев это уже второе поражение на турнире

Хоккей Чемпионат мира
22:52
Сборная США разгромила Канаду
Фото: twitter.com/usahocke

В Риге на чемпионате мира по хоккею сборная США разгромно победила сборную Канады со счетом 5:1.

Американцы открыли счет в первом периоде усилиями Робертсона, а исход матча был решен во второй двадцатиминутке. Американцы смогли забросить три безответные шайбы.

В третьем периоде команды обменялись точными бросками Комтуа и Теннисона.

Канада в первом матче на чемпионате мира проиграла Латвии со счетом 0:2. Команда США стартовали на турнире поражением от Финляндии – 1:2.

Канада – США 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Шайбы:

0:1 Робертсон (Гарланд), 07:42

0:2 Кленденинг (Хелликсон), 21:19

0:3 Мур (Робертсон), 23:27, ГБ

0:4 Мур (Гарланд), 38:20

1:4 Комтуа (Боден), 51:35

1:5 Теннисон (Кленденинг, Лабанк), 57:06

Вратари: Кемпер – Столарз, Эттингер

Карен Агабекян
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Теги

сборная Канады (хоккей) сборная США (хоккей)

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