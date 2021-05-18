Сборная Украины крупно уступила Австрии в третьем матче на турнире в Любляне

Следующую игру украинцы проведут против французов

Фото: УХЛ

Национальная сборная Украины сыграла третий матч на Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament – соперником украинцев стала сборная Австрии.

Активнее игру начали австрийцы, которые еще до середины первого периода повели в счете. После пропущенной шайбы «сине-желтые» заиграли активнее у ворот соперника, но забросить им так не удалось.

Второй период для подопечных Вадима Шахрайчука начался с быстро пропущенной шайбы, но вскоре украинцы сумели сократить отставание благодаря точному броску Сергея Бабинца. Однако, пропущенная шайба не на шутку разозлила австрийцев, которые еще до конца второй 20-минутки четыре раза огорчили Дмитрия Кубрицкого.

В третьем игровом отрезке украинцы пропустили еще трижды, но при этом два раза им удалось расписаться в воротах австрийцев – точные броски на счету Игоря Мережко и Андрея Денискина, оба реализовали большинство. Итог – 9:3 в пользу Австрии.

Австрия – Украина 9:3 (1:0, 5:1, 3:2)

Шайбы:

1: 0 Ганаль (Майер, Гаудум), 07:18;

2: 0 Гаудум (Шнайдер, Нисснер - больш.), 20:39;

2: 1 Бабинец (Благой, Михнов - больш.), 28:12;

3: 1 Гаудум (Ганаль), 28:41;

4: 1 Талер (Рихтер, Вольф), 29:59;

5: 1 Шнайдер (Майер, Гаудум - больш.), 36:02;

6: 1 Рихтер (Талер, Нисснер), 37:54;

7: 1 Талер (Рихтер), 43:29;

8: 1 Талер, 47:10;

8: 2 Мережко (Мазур, Благой – больш.);

9: 2 Гаудум (Майер), 53:04;

9: 3 Денискин (Михнов, Савченко – больш.).

Свой следующий матч сборная Украины сыграет 20 мая, нашим соперником станет команда Франции. Начало матча - в 14:00 по киевскому времени.