Сборная Украины U-20 в овертайме вырвала победу у сверстников из Венгрии

Подопечные Александра Бобкина провели первый контрольный матч перед чемпионатом мира

Сборная Украины по хоккею U-20 / фото - jegkorongszovetseg.hu

Сборная Украины по хоккею U-20 провела первый контрольный поединок в рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату мира-2022.

В Будапеште, Венгрия, подопечные Александра Бобкина на характере обыграли местную сборную U-20. Матч закончился со счетом 6:5, а решающую шайбу в овертайме забросил Даниил Коржилецкий.

Товарищеский матч

Венгрия U-20 – Украина U-20 – ОТ 5:6 (4:1, 0:1, 1:3, 0:1)

Уже в пятницу, 10-го декабря, сборная Украины проведет второй товарищеский матч против Италии, а 11-го декабря – отправится в Талин, Эстония, где будут проходить матчи группы B чемпионата мира.



Напомним, в прошлой серии товарищеских матчей сборная Украины U20 дважды обыграла сверстников из Польши.