Сборная Украины U-20 в овертайме вырвала победу у сверстников из Венгрии

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 11
Хоккей (11 событий из 20) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Донбасс - Краматорск 6:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Ред Уингс - Нэшвилл Предаторс 2:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:3 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Айлендерс 3:5 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Коламбус Блу Джекетс 5:4 Окончен
02:30 Баффало Сэйбрс - Анахайм Дакс 0:2 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Флорида Пантерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:6 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд 1:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймс 5:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (4 события из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс 3:0 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Колорадо Эвеланш 3:7 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Бостон Брюинс 2:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 5:4 Окончен
Хоккей (11 событий из 19) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Даллас Старз -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован

Сборная Украины U-20 в овертайме вырвала победу у сверстников из Венгрии

Подопечные Александра Бобкина провели первый контрольный матч перед чемпионатом мира
Хоккей Сборная Украины
16:43
Сборная Украины U-20 в овертайме вырвала победу у сверстников из Венгрии
Сборная Украины по хоккею U-20 / фото - jegkorongszovetseg.hu

Сборная Украины по хоккею U-20 провела первый контрольный поединок в рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату мира-2022.

В Будапеште, Венгрия, подопечные Александра Бобкина на характере обыграли местную сборную U-20. Матч закончился со счетом 6:5, а решающую шайбу в овертайме забросил Даниил Коржилецкий.

Товарищеский матч

Венгрия U-20 – Украина U-20 – ОТ 5:6 (4:1, 0:1, 1:3, 0:1)

Уже в пятницу, 10-го декабря, сборная Украины проведет второй товарищеский матч против Италии, а 11-го декабря – отправится в Талин, Эстония, где будут проходить матчи группы B чемпионата мира.

Напомним, в прошлой серии товарищеских матчей сборная Украины U20 дважды обыграла сверстников из Польши.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (хоккей) молодежный чемпионат мира IIHF

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украинец Чолач отметился ассистом в канадском клубе накануне МЧМ
Украинец Чолач отметился ассистом в канадском клубе накануне МЧМ
Хоккей Украинцы в иностранных клубах
3 декабря 13:13
Месть Садовикову и подковерные игры с Кобыльником. Сборная Украины U-20 начала сбор перед ЧМ в Дивизионе IB
Месть Садовикову и подковерные игры с Кобыльником. Сборная Украины U-20 начала сбор перед ЧМ в Дивизионе IB
Хоккей Сборная Украины
1 декабря 12:39
Колесников: «Игроки Суперлиги освободятся за две недели до старта чемпионата мира»
Колесников: «Игроки Суперлиги освободятся за две недели до старта чемпионата мира»
Хоккей Сборная Украины
26 ноября 13:22
ФХУ проводит обучающий семинар для детских тренеров, но далеко не все понимают гостей из Швеции
ФХУ проводит обучающий семинар для детских тренеров, но далеко не все понимают гостей из Швеции
Хоккей Хоккей в Европе
20 ноября 11:57
«Мы будем очень признательны за ваше сотрудничество» vs «При собі необхідно мати довідку лікаря». Как приглашают в сборную в Европе и как – в ФХУ
Инсайд «Мы будем очень признательны за ваше сотрудничество» vs «При собі необхідно мати довідку лікаря». Как приглашают в сборную в Европе и как – в ФХУ
Хоккей Сборная Украины
19 ноября 13:19
2
Сборная Украины U-18 взяла реванш у команды Польши во втором товарищеском матче
Сборная Украины U-18 взяла реванш у команды Польши во втором товарищеском матче
Хоккей Сборная Украины
14 ноября 21:55

Новости: Хоккей

Сборная Украины U-20 в овертайме вырвала победу у сверстников из Венгрии
Сборная Украины U-20 в овертайме вырвала победу у сверстников из Венгрии
Сборная Украины
16:43
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
10:51
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
10:45
«Вегас» обыграл «Даллас», «Колорадо» разбил «Рейнджерс»
«Вегас» обыграл «Даллас», «Колорадо» разбил «Рейнджерс»
НХЛ
09:12
Варламов: «Мы будем работать над тем, чтобы развивать и популяризировать хоккей»
Варламов: «Мы будем работать над тем, чтобы развивать и популяризировать хоккей»
Хоккейная Суперлига
08:20
Павел Микульчик: «Будет ли противостояние с братом особенным? Конечно»
Павел Микульчик: «Будет ли противостояние с братом особенным? Конечно»
Хоккейная Суперлига
08:07
Бубка – о старте Суперлиги: «Хоккей движется вперед»
Бубка – о старте Суперлиги: «Хоккей движется вперед»
Хоккейная Суперлига
07:39
Тимченко: «Индивидуальные ошибки хоккеистов привели к таким результатам»
Тимченко: «Индивидуальные ошибки хоккеистов привели к таким результатам»
Хоккейная Суперлига
07:30
«Локомотив» минимально обыграл «Авангард», «Трактор» проиграл СКА
«Локомотив» минимально обыграл «Авангард», «Трактор» проиграл СКА
КХЛ
8 декабря 22:45
Все новости

Популярные новости

Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
2
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
00:00
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Все новости

Анонсы

Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
19:45
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
10 декабря 18:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
12 декабря 18:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00