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Сегодня стартует чемпионат мира-2021 по хоккею

В первый день состоится четыре встречи
Хоккей Чемпионат мира
11:04
Сегодня стартует чемпионат мира-2021 по хоккею
Фото: IIHF

Сегодня, 21 мая, начинается чемпионат мира-2021 в Риге, Латвия.

В первый игровой день состоится четыре матча (по 2 встречи в группе А и В).

В этом году ни одна сборная не покинет элитный дивизион.

В нашем превью мы рассказывали, что ЧМ-2021 будет одним из самых слабых в новейшей истории

Из-за пандемии коронавируса турнир сдвинули а более поздние сроки и пройдет в мае и июне.

Чемпионат мира-2021 по хоккею. Групповой этап:

21 мая (пятница)

Группа А.

16:15 ОКР (Россия) – Чехия

Видео трансляция матча Россия – Чехия.

20:15 Беларусь – Словакия

Видео трансляция матча Беларусь – Словакия.

Группа B

16:15 Германия – Италия

Видео трансляция матча Германия – Италия.

20:15 Канада – Латвия

Видео трансляция матча Канада – Латвия.

Напомним, что «Донбасс» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

Олег Шумейко-младший
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