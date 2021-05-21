Сегодня стартует чемпионат мира-2021 по хоккею
Сегодня, 21 мая, начинается чемпионат мира-2021 в Риге, Латвия.
В первый игровой день состоится четыре матча (по 2 встречи в группе А и В).
В этом году ни одна сборная не покинет элитный дивизион.
В нашем превью мы рассказывали, что ЧМ-2021 будет одним из самых слабых в новейшей истории.
Из-за пандемии коронавируса турнир сдвинули а более поздние сроки и пройдет в мае и июне.
Чемпионат мира-2021 по хоккею. Групповой этап:
21 мая (пятница)
Группа А.
16:15 ОКР (Россия) – Чехия
Видео трансляция матча Россия – Чехия.
20:15 Беларусь – Словакия
Видео трансляция матча Беларусь – Словакия.
Группа B
16:15 Германия – Италия
Видео трансляция матча Германия – Италия.
20:15 Канада – Латвия
Видео трансляция матча Канада – Латвия.
Напомним, что «Донбасс» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.
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