Сегодня определятся финалисты чемпионата мира по хоккею

США сыграет с Канадой, а Финляндия сразится с Германией

Финляндия - Германия / фото - Jussi Nukari

В субботу, 5-го июня, в столице Латвии Риге пройдут два полуфинальных матча чемпионата мира по хоккею.

США сыграет с Канадой, а Финляндия сразится с Германией за путевку в финал турнира. Стоит отметить, что такими парами команды сыграют во второй раз, так как уже играли между собой на групповом этапе.

Смотрите матч США – Канада в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 14:15 по киевскому времени.

Трансляция матча Финляндия – Германия также будет доступна на XSPORT. Начало – в 18:15.

Напомним, главный фаворит ЧМ сборная России в четвертьфинале проиграла Канаде.