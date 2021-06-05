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Сегодня определятся финалисты чемпионата мира по хоккею

США сыграет с Канадой, а Финляндия сразится с Германией
Хоккей Чемпионат мира
07:27
Сегодня определятся финалисты чемпионата мира по хоккею
Финляндия - Германия / фото - Jussi Nukari

В субботу, 5-го июня, в столице Латвии Риге пройдут два полуфинальных матча чемпионата мира по хоккею.

США сыграет с Канадой, а Финляндия сразится с Германией за путевку в финал турнира. Стоит отметить, что такими парами команды сыграют во второй раз, так как уже играли между собой на групповом этапе.

Смотрите матч США – Канада в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 14:15 по киевскому времени.

Трансляция матча Финляндия – Германия также будет доступна на XSPORT. Начало – в 18:15.

Напомним, главный фаворит ЧМ сборная России в четвертьфинале проиграла Канаде.

 

 

 

Михаил Рыбак
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Теги

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